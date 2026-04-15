寶寶性別趴「爸媽反應是真的？」過來人曝1細節：真的不知道

▲原PO好奇爸媽知道性別的反應，是否是裝出來的？（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

胎兒性別趴特別有儀式感！一名網友好奇，到底爸媽驚喜的反應到底是不是裝的，因為氣球、蛋糕等道具一定得有人先準備，「不可能醫院還有這種服務吧？」文章引發熱議。過來人解答，通常是醫院將寶寶性別寫在卡片，再交給店家處理，因此爸媽確實可能到現場才第一次知道。

一名網友在Threads納悶表示，每次看到寶寶性別派對的影片，都會忍不住想，到底爸媽當下的反應是不是裝出來的，因為現場像是氣球顏色、蛋糕內餡，甚至彩帶機關，都得有人提前準備，感覺不可能完全沒人知道答案。

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對此，原PO也好奇再問，總不可能連醫院都有這種性別派對的配套服務，幫忙保密到最後一刻吧？

性別揭曉影片都不是演的？過來人曝關鍵在密封信封



文章曝光後，過來人紛紛解答，「從檢查出性別的那刻，醫生會幫忙把性別小卡裝在密封的信封袋裡，直接交給承辦性別派對的廠商唷」、「事先告訴產檢醫生，醫生會在超音波看性別特徵的時候請你閉眼」、「醫生會給一個包好的小卡片，方便你拿去給辦趴踢的廠商或是烘焙店」、「我是請醫生寫卡片，交給朋友幫忙處理氣球佈置，真的到了開箱，我們本人才知道性別，那個心情跟表情是真的，我真的驚嚇到哭了」。

還有店家回應，「我們是麵包店，客人訂性別蛋糕時，會把醫生給的卡片給我們，所以我們是除了醫生，第二個知道的，收到之後也很緊張，超怕看錯」、「我們就是比爸爸媽媽還早知道性別的人！派對廠商路過」。

▼產檢醫師會準備胎兒性別小卡。（示意圖／記者劉維榛攝）

