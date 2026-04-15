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大甲媽將遶境！彰化2305警力創4年新低　「機動應變隊」防搶轎

▲彰化機動應變隊演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣警局機動應變隊演練。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境將於17日深夜起駕，18日進入彰化市。彰化縣警局今天（15日）公布最新警力部署，將出動2305人次維持秩序，比去年再減一成，創4年新低。同時，今天出動機動應變隊，由職業金牌國手、彰化縣警局訓練科長林世明擔任隊長，展開真槍實彈演練，縣警局長陳世煌宣示要力拚連續4年零暴力衝突紀錄。

▲彰化機動應變隊演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局長陳世煌說明。

為了防止大甲鎮瀾宮媽祖遶境進入彰化時發生搶轎衝突，彰化縣警察局今年總共部署2305人次警力，還有一支由40名精英組成的機動應變隊全程護轎及維安，警力比去年減少253人次，相較於白沙屯媽祖進香，鑾轎由廟方抬轎人員負責，警方則只部署577名警力，維持交通秩序。

▲彰化機動應變隊演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於外界最關注的「一級戰區」彰化市民生地下道，將佈下335名警力，周邊道路也會架設拒馬與改道牌，實施滾動式封閉。為了防堵少數滋事分子藉機鬧事，縣警局今天特別舉行實兵演練。

現場模擬兩派人馬為搶轎叫囂，最後棍棒齊飛打成一團。機動應變隊立刻出動，以隊形強勢隔開雙方，並將帶頭者壓制逮捕。值得一提的是，應變隊中唯一女警李昕怡，多次將扮演暴徒的男警「狂摔在地」，展現高超的柔道技巧，全程真摔真打，場面逼真。

▲彰化機動應變隊演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這支機動應變隊由訓練科長、柔道8段的前世界盃國手林世明領軍，率領40名戰技教官與霹靂小組成員，配備甩棍、戰術臂盾及防護噴霧器，專職打擊暴力。林世明強調，任何意圖搶轎或鬧事者，都會在第一時間被強勢隔離逮捕。

陳世煌表示，今年遶境主軸就是「暴力零容忍」，由於連續3年零暴力，今年才能精準部署、減少警力，但仍會視情況機動調整。他呼籲信眾理性迎媽祖，共同寫下連4年零暴力的新紀錄。

▲彰化機動應變隊演練。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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