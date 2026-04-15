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快訊／民進黨正式提名　黃世杰選桃園市長、莊競程戰新竹市長

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）召開中執會，正式拍板提名，法務部次長黃世杰參選桃園市長、前立委莊競程參選新竹市長，隨後也召開提名記者會。總統兼任民進黨主席賴清德表示，一位具備法律專長，另一位擁有生醫工程專業。這兩位「縣市好人才」，了解城市未來發展和產業轉型升級，能以專業能力開創更好的新局勢和新風貌。他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白四年，再度成長的最佳市長人選。懇請桃園市與新竹市鄉親好朋友，全力支持民進黨推薦的「縣市好人才」。

▼ 民進黨新竹市長選戰徵召莊競程參選。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼ 民進黨新竹市長選戰徵召莊競程參選。（圖／記者杜冠霖攝）

賴清德表示，經過選舉對策委員會持續徵詢各界建議，並多次開會研商後，今天的中執會，將針對「2026年桃園市長及新竹市長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決。本次建請提名兩位市長候選人。

賴清德介紹，第一位，桃園市長候選人，建請提名曾任立法委員、法務部政務次長黃世杰。黃世杰是桃園優秀的客家子弟，擁有深厚法學專業的他，在桃園縣升格直轄市初期，即被延攬加入市府團隊，不僅幫助解決各局處在第一線面臨的法規問題，也重新整備一千五百項的法規，讓市府團隊推動施政更加順利。

賴清德指出，他也憑藉對桃園地方需求的深入理解，經常提出要將市政資源挹注地方建設的建議，為地方發展奠定更穩固的根基。經過四年的市府歷練後，2020年，他進入立法院，在國會的專業問政成績有目共睹；在爭取地方建設與鄉親福利方面，也同樣不遺餘力，深獲肯定，協助桃園地方建設打下完善的基礎。

賴清德強調，桃園作為是台灣接軌國際的重要門戶，需要一位真正了解桃園需求、為桃園發展打拚的好市長。相信黃世杰絕對是最佳的領航員，能夠讓桃園再次找回發展動能，再度展翅翱翔。

▼民進黨桃園市長選戰徵召黃世杰參選。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨桃園市長選戰徵召黃世杰參選。（圖／記者杜冠霖攝）

賴清德也介紹，第二位，新竹市長候選人，建請提名曾任立法委員、現任台灣智庫執行長及國立陽明交通大學助理教授莊競程。新竹不僅是台灣高科技ICT產業的中心，也是台灣生醫科技的產業聚落。新竹市將是下一座護國神山－生醫產業的核心重鎮。

賴清德指出，莊競程具有生醫工程專長，且長年在陽明交通大學任教，無論是對新竹學術能量與園區產業脈動，或是對新竹市發展需求，都有高度的掌握。他擔任立委期間，積極參與「再生醫療雙法」：《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》的立法討論與推動，為台灣再生醫療制度與生醫產業發展，奠定重要的基礎。

賴清德認為，莊競程正是新竹推動「生醫科技與ICT產業跨領域結合」最需要的專業戰力。相信他一定能以生醫專業串聯科技廊帶，將新竹市打造成兼具「科技腦」與「生醫心」的智慧健康首善之都。

賴清德強調，黃世杰與莊競程，不僅具備地方及產業發展的卓越才能，也擁有逆境突圍的堅韌毅力。他們是帶領桃園市與新竹市擺脫空白四年，再度成長的最佳市長人選。在這裡，我要懇請桃園市與新竹市的鄉親好朋友，全力支持民進黨推薦的「縣市好人才」，與地方一起「團結拚未來」。

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