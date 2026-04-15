快訊／鄭習會後首度表態　賴清德：以和平包裝統一對台灣後患無窮

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪中「和平之旅」、「鄭習會」期間，多架次共機艦侵擾台海，中國則端出「十項促進兩岸交流合作政策措施」等。總統賴清德今（15日）表示，和平是民進黨政府追求的最高目標，但和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到，違背民意更會帶來無窮後患，國共論壇已經結束，希望在野黨儘速審查總預算、強化國防特別條例。

賴清德表示，愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標。但是，要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

賴清德指出，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。而以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

賴清德強調，中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，這也是我們與民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。

賴清德指出，過去十年台灣的蓬勃發展，證明了台灣脫離一中框架，走向全世界，才是正確的道路，也才是台灣人民所追求的未來。國共論壇已經結束，希望在野黨儘速審查、通過總預算、強化國防特別條例。

