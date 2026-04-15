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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／鄭習會後首度表態　賴清德：以和平包裝統一對台灣後患無窮

▲▼總統賴清德接見美聯邦參院外交委員會民主黨首席議員夏欣及共和黨參議員匡希恆所率跨黨派訪問團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪中「和平之旅」、「鄭習會」期間，多架次共機艦侵擾台海，中國則端出「十項促進兩岸交流合作政策措施」等。總統賴清德今（15日）表示，和平是民進黨政府追求的最高目標，但和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到，違背民意更會帶來無窮後患，國共論壇已經結束，希望在野黨儘速審查總預算、強化國防特別條例。

賴清德表示，愛、和平、非暴力是民進黨的創黨精神，和平更是民進黨政府所追求的最高目標。但是，要再次強調，對和平要有理想，不能有幻想。

賴清德指出，和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。而以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮的後患。

賴清德強調，中華民國台灣以自由、民主、人權為立國基礎，這也是我們與民主世界的共同價值，以及合作發展、共創和平的共同政治基礎。

賴清德指出，過去十年台灣的蓬勃發展，證明了台灣脫離一中框架，走向全世界，才是正確的道路，也才是台灣人民所追求的未來。國共論壇已經結束，希望在野黨儘速審查、通過總預算、強化國防特別條例。
 

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