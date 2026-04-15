基隆信二停車場ROT案招商啟動　導入智慧停車升級市中心停車體驗

▲基隆信二停車場將大升級！（圖／基隆市政府交通處提供，下同）

地方中心／綜合報導

停車不再只是找車位，也關係著一座城市的觀光印象，位處市中心的基隆信二立體停車場，長年肩負商圈、景點與通勤轉乘的重要停車需求，但隨著車流增加與使用習慣改變，既有設施與管理模式也面臨升級壓力。為改善停車環境、提升公共服務品質，基隆市政府交通處於昨（14）日正式發布「基隆市信二立體停車場ROT案」招商公告，將透過引進民間專業營運團隊與資金技術，將原本老舊的停車設施轉型為兼具智慧科技與城市美學的現代化空間，打造更安全、便利且具智慧化的停車空間。

信二立體停車場位於基隆市核心區域，鄰近商圈與熱門景點，是許多市民與遊客進出市區的重要停車點。交通處表示，此次推動ROT案，除了希望改善現有停車場硬體條件，更希望透過民間經營團隊的專業能力，導入更有效率的管理模式，提升停車便利性與使用體驗，讓停車場也能成為符合城市發展需求的公共服務空間。

為確保本案規劃更貼近地方需求，市府在可行性評估階段即將「提升公共服務水準」及「保障市民停車權益」列為核心目標，並於前期辦理多場意見蒐集作業。交通處指出，市府已分別於113年4月18日舉辦公聽會，以及114年7月23日辦理招商說明會，邀集專家學者、地方居民、民間團體及民意代表共同參與，廣泛蒐集各界意見，盼讓未來招商條件更能回應地方實際需求，也讓整體規劃更完善。

在招商內容方面，未來得標廠商除須投入停車場營運管理，也將配合進行場內設備升級與流程優化，包括智慧停車系統導入、動線改善、停車資訊提升等，強化整體使用效率與安全性，期待透過本案導入更多智慧科技應用，讓市民在進場、停車、繳費等各環節都能享有更順暢的體驗。

除了機能升級，此次ROT案也特別納入城市景觀改善概念，配合城市美學方向，推動停車場外觀美化與夜間照明強化，讓信二立體停車場不僅具備交通轉運功能，也有機會成為兼具美感與特色的城市新亮點，進一步提升周邊環境質感，為基隆市中心注入新的公共空間價值。

▲基隆信二立體停車場啟動ROT招商。

為確保整體招商程序公正、公開、透明，基隆市政府交通處表示，市府政風單位將全程參與監督，嚴格把關招標流程，落實廉能治理精神，保障廠商公平競爭權益，同時維護公共建設推動的透明度與合法性。信二立體停車場ROT案招商文件與申請資訊已於4月14日正式上網公告，後續將透過公開程序引進具專業營運能力的團隊，導入智慧管理、設備升級與空間優化，進一步改善基隆市中心停車環境，提升市民與旅客的停車便利性與整體使用體驗。