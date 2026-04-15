陸官媒曝光3宗出賣機密案　仙人跳、軍工人員洩密換「空頭支票」

▲大陸官媒曝光3宗出賣機密案，涉案情節全公開。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸第11個「全民國家安全教育日」訂於「415」，大陸國家安全部今（15）日披露了3起真實發生的間諜案例，揭露境外情報機構如何透過「桃色陷阱」、情感拉攏與移民「空頭」支票等手段，策反大陸派駐人員及軍工涉密人員洩密獲取金錢利益，最終都被抓獲。

綜合陸媒報導，大陸軍工單位人員趙某自覺懷才不遇，自請留學，被自稱外交官的肖恩以高額報酬與辦理全家移民為誘餌拉攏。回國進入軍工單位後，趙某開始瘋狂蒐集軍事情報以換取金錢。

每次交付幾季，外國間諜表示，這些錢現在不能給，要先存入為其專門開設的境外帳戶中，只有做出更大的貢獻，才能支取。其後每次接頭，外國間諜都會「畫餅」，告訴他海外帳戶中已經存了多少錢。

隨著大陸安全機關反間諜工作力度的加大和全社會反間防諜意識的增強，趙所在單位也加強了安全防範和教育管理。趙某某在陰暗中惶惶不可終日，擔心自己變間諜會東窗事發，又極其渴望拿到自己的「高額存款」。最終，趙某某選擇了更加瘋狂地賣密換錢。

最終，他被發現落網後，趙某恍然大悟，原來境外間諜說的「境外帳戶」是欺騙手段。他說，「境外賬戶的數字，現在看，也只是數字。」根據報導，趙某已受法律的嚴懲。

還有大陸某部門派駐外國工作人員郭某，境外期間，被黎某設計引誘至娛樂場所嫖娼，隨後竟有4名當地警察闖入當場控制。此時，黎某找來一位神祕「朋友」輕鬆擺平此事，這個「朋友」就是該國間諜情報人員，整起事件是一場精心策劃的「仙人跳」。

事後，該情報人員以嫖娼照片要挾郭某合作。因害怕醜事曝光斷送前途，最終答應出賣大量秘密。最終，大陸國安機關將郭某與黎某一同抓獲，處以法律嚴懲。

報導還舉例第三個真實情況，駐派人員孟某某在酒會結識外籍女子瑪麗，視為異國知音。在瑪麗的小恩小惠下，孟某毫無防備地洩露內部政經情資，隨後更在漢克等間諜身分曝光後，抱著僥倖心理簽下情報合作協議。

回國後的孟某並未收手，反而利用一切出境機會與外方接頭，出賣情報換取報酬。大陸國安機關在掌握確鑿證據後將其擒獲。