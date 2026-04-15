北一女儀隊爆「學姐制」高跪姿聽訓、吃嘸午餐　校方：待查證

▲網路傳出北一女樂儀隊有不合理的學姐制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女樂儀隊聞名全台，但日前在網路上卻有網友爆料，指儀隊長年存在不合理「學姐制」，包括學妹需以「高跪姿」聆聽學姐發言、練習時間過長無法正常用餐。PO文引發熱議，一名校友指「站到眼前發黑是日常」，因傷退出卻被罵「爛草莓」。北一女表示，網路內容有待查證，若有學生反映問題會關心並處理。

北一女樂儀旗隊歷史悠久，成立至今超過60年，由樂隊、儀隊、旗隊組成，活躍在國內重要慶典活動，包括在國慶大典或元旦升旗時表演，2023年更曾受邀赴美國加州參與玫瑰花車大遊行演出。

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不過，日前卻有網友在網路上PO文，指自己曾是樂儀旗隊成員，但儀隊內部學姐制度嚴格，包括學姐發言時，學妹需以「高跪姿」聆聽，更因為練習導致中午經常沒有吃飯。

貼文後來雖然被刪文，但也引發討論，一名校友也說出個人經歷，指自己除了練習時間太長無法休息，「站到眼前發黑是日常」，練習出錯學姐會大聲吼罵，最後因傷退出還遭到「爛草莓」、「抗壓不夠」等負面評價。

對於上述事件，北一女表示，學生社團若有反映相關問題，校方會進行了解後給予關心並進行處理，至於網路上個別言論，因內容有待查證，校方不便針對個別貼文有進一步回應。