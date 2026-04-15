辭不得？教育局長被糾正2次、漏接多起校園性犯罪　她轟盧秀燕護愛將

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市棒球教練松志彬性侵案53名學童受害、震驚社會，中市府教育局長蔣偉民第一時間搞錯受害人數，被議員批評「狀況外」。而蔣去年自請處分，議會追問下才知，市府沒有任何處分，市長盧秀燕則強調，查無疏失。而蔣偉民任內多起校園案件，包含校長黃紀生性侵學童、調查期間更騷擾被害人及家屬，市府僅發函警告，也未依《兒少權法》裁罰；一名豐原高中女學生遭主任教官性騷，投訴教育局卻未有下文等。時代力量黨主席王婉諭表示，呼籲盧秀燕市長，除了提出檢討與改革方案，更應立即解除教育局長蔣偉民的職位，讓違法失職者負起責任。

王婉諭表示，上週，台中少棒隊教練性侵案爆發，其中有53個孩子受害，最小的只有8歲，讓許多人震驚、痛心。但這在台中，已不是個案。這些年來，她處理過一件又一件案子，越來越清楚一件事：法條寫得再完整，如果地方首長不在乎，制度就只是紙上的字。台中就是最典型的例子。

王指出，盧秀燕執政下的台中市政府，近三年被監察院針對校園與公部門性平案件，提出3個糾正案、2個彈劾案，還有1案正在調查中。其中，光是教育局被糾正2次。從國小、國中到高中，一次又一次，該保護學生的體制，在這個市府手上全部失靈。



第一個糾正案，加害者是台中某國中的校長，黃紀生。25年前，他還是導師的時候，用「個別接送」「假日課輔」的名義把女學生騙出來，對她性侵長達4年。被害人因此長期罹患焦慮症，直到2022年，她才鼓起勇氣申訴。

教育局開完性平會，結論是：黃紀生不用離開校園。在那之後，他開始打電話騷擾被害人的同學和父親，多名疑似被害人因此走避、不願配合調查。但市府除了發函警告，什麼都沒做。

王婉諭指出，調查過程同樣一塌糊塗。一位曾是被害人老師的性平會委員，不但沒有迴避，還在調查期間兩度致電被害人談及案情，明顯違法。調查報告出來後，教育局只給被害人5天表示意見，低於法定7天。最後，市府也沒有依《兒少權法》裁罰並公告加害人姓名。

王婉諭批評，更離譜的是，黃紀生違法在外收費補習，自己都承認了，教育局照樣沒有處理。於是，補習班裡的學生，就成了他的下一個受害者。監察院認定教育局在停聘程序、調查委員組成、委員迴避、裁罰公告、違法補習等面向均有明顯違失，提案糾正。



第二個糾正案，發生在豐原高中。學校有一名轉銜輔導生，入學後長期遭學務主任無故搜查書包，被主任教官當著同學的面叫「痞子」、「垃圾」，甚至被帶到教官室威脅。在校1年半，累積1次大過、4次小過、18次警告，後來調查認定大部分應予撤銷。2023年1月，他在校內兩度潑灑白包，做為最後的求救。但學校的回應，是繼續給他記小過和警告。

最後，這個孩子在家輕生身亡。監察院揭露，其實早在事前，教育局就收到「學務主任隨意搜查書包」的陳情，卻把案子交給被投訴的學務主任本人承辦、自己核章。教育局完全沒有查證，就回覆陳情人查無此事。



同樣是豐原高中。另一名女學生從2021年復學起，持續遭同一名主任教官性騷擾。逼得她向校長、教育局投訴。但她的陳情，也被交給同一位學務主任處理。主任直接回覆查無此事，教育局也沒有查證。直到媒體揭露，學校才依法啟動通報。

王婉諭質疑，一個孩子用生命求救，一個孩子鼓起勇氣開口。但兩個人，都沒有被接住。最後，監察院認定台中市教育局漠視求救訊號、讓被陳訴者自行調查、延遲通報、督導不力，提案糾正。



此刻，監察院正在調查的第三個案件，就是少棒隊教練性侵案。但直到現在，還是沒有任何一個市府高層，為這些錯誤負責。現任教育局長蔣偉民上任後沒多久，就碰上豐原高中的霸凌與性騷案，卻毫無作為，任由學校忽視學生求救訊號、傷害被害人及家屬。棒球隊性侵案曝光後，他宣布「自請處分」，但那份簽呈至今還擺在盧秀燕市長的抽屜。

王婉諭表示，請問盧秀燕市長，多次失職傷害孩子的局長，可以不用負責、繼續領導市府團隊，以後還有誰會相信台中的性平制度？誰會相信市府能夠保護孩子？



王婉諭坦言，在立法院處理過很多校園性平案件的陳情，也推動修法，讓擴大調查機制入法，希望不要再有孩子被漏接。但光有法條不夠，制度能不能保護受害者，最終還是要看在位者有沒有認真落實，有沒有對失職的人究責。在台中，同樣的事一再重演：事前預防沒有落實，事後調查淪為粉飾太平，失職的人不需要負責。

王婉諭呼籲盧秀燕市長，除了提出檢討與改革方案，更應立即解除教育局長蔣偉民的職位，讓違法失職者負起責任。同時，市府必須依照《性別平等教育法》擴大調查國小棒球隊性侵案，追查是否還有沒被發現的受害者，讓家長和社會知道調查進度。成人的失職，不該由孩子付出代價。請盧秀燕市長負起責任，不要讓台中繼續淪落。