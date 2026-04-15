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帶4月嬰搭機沒哭鬧仍挨轟「自私」！網傻眼：這個世界怎麼了

有家長帶4個月大的孩子搭飛機，全程未哭鬧，卻遭網友批評「自私」。圖僅示意，非當事孩童。（示意圖／photoAC）

▲有家長帶4個月大的孩子搭飛機，全程未哭鬧，卻遭網友批評「自私」。圖僅示意，非當事孩童。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

家長帶嬰幼兒搭飛機，一直是社會討論度極高的議題。就有網友分享，他與家人帶著4個月大寶寶搭乘經濟艙，孩子全程未哭鬧，只有發出輕微咿呀聲，卻遭部分鄉民批評「自私」、「你是不是以為大家會說很可愛？」對此，另一派人便聲援，「現在嬰兒沒有在哭鬧也會被公審了嗎？」「現在的厭童症怎麼多成這樣」。

該名網友近日在Threads分享一段影片，可以看到嬰兒被家人抱著，沒有哭鬧，僅發出咿咿呀呀的聲音。而原PO也表示，這是他第一次與家人一起帶4個月大的寶寶搭飛機，坐經濟艙到澳洲，有準備寶寶耳罩給孩子用，但沒有想像中好用。

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貼文曝光後，就有一派鄉民抨擊，「這種叫聲旁邊戴耳機其實也聽得到，之前看同機艙老外都會輪流想辦法哄他安靜，你們有功夫錄影發文，倒不如學下旁邊安靜的乘客如何不影響別人」、「帶4個月大的小孩搭飛機，還是經濟艙，自私、底層邏輯、同班飛機的人超衰」、「你是不是以為大家會說很可愛？一點也不喔，只覺得吵又煩」。

另一派人則直言，「現在嬰兒沒有在哭鬧也會被公審了嗎？」「明明可可愛愛又乖乖，現在的厭童症怎麼多成這樣」、「他也沒有哭鬧，真的需要這麼厭童嗎」、「連這樣也要被公審，這個世界到底怎麼了」、「寶寶很可愛啊，你怎麼不請打呼的人下飛機？」「說嬰兒聲音吵的人最好不要講話……不能接受的人就不要出門也不要出聲了，也是礙別人的眼」、「連這種都可以厭童的，最好你連屁都不準放，死嘴都不準打開一秒」、「小孩上機連聊天都不行？那大人為什麼就能在機上聊天？」

也有人指出，「我一直很不懂，大眾交通工具，就是從0歲到100歲都能搭的交通工具吧？為什麼近幾年有這麼多人覺得帶嬰幼兒上搭大眾交通工具就是自私鬼？不然帶嬰幼兒要坐什麼？」「嬰幼兒哭鬧是一種成長過程的正常行為」、「嬰兒沒辦法克制呀，表達方式就是哭跟笑，誰出生不是這樣，這無關教育了，是要跟一個嬰兒計較什麼東西」、「厭童症的人超多，我兒子上飛機就正常說話音量並沒有哭鬧，就被怒瞪，明明隔壁的人打呼更大聲」。

對此，原PO也補充，座位右邊的乘客其實是岳母和阿姨，當初買機票選位時也儘量選最前面的位置，加上晚班的飛機剛好能讓孩子睡覺，所幸這趟出行孩子沒有大哭，如果有也會立即處理。

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