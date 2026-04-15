劍湖山飯店疑食物中毒！平鎮國中畢旅59學生送醫　全數提早返校

▲桃園平鎮國中畢業旅行入住雲林劍湖山渡假大飯店，卻有59名學生疑似食物中毒送醫。（圖／業者提供）



記者沈繼昌、游瓊華、黃資真／桃園-雲林報導

桃園平鎮國中參加畢業旅行的學生，14日入住劍湖山渡假大飯店用餐後，傳出陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，由隨行主管與師長陪同共59名學生就醫。桃園市教育局回應，校方經評估學生狀況後，除了部分留院觀察的學生外，預計今天下午全數提早返校。

桃園市教育局說明，平鎮國中參加畢業旅行之學生，14日晚間在劍湖山渡假大飯店用餐後，陸續有學生發生嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀。校方接獲反應啟動緊急應變機制，由隨行主管及師長陪同59位學生就醫。雲林縣消防局指出，本案師生由遊覽車直接載送至成大醫院救治。

根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，除了留置成大附設醫院的30位學生仍在觀察外，目前已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不適之學生休養。

為釐清事件原因，校方及相關單位已配合當地衛生局進行檢體採樣化驗，教育局將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。

校方評估學生身體狀況後，預計於今日下午1時40分返回學校桃園，車上將由導師與校方醫護人員持續觀測學生健康狀態，教育局並已指示學校持續追蹤學生健康狀況。教育局強調，學生的健康與安全是校外教學的首要考量，會全程掌握後續發展，並要求所有學校在辦理相關活動時，務必嚴格督導餐飲環境衛生，守護學生受教權與健康權。

劍湖山回應，今天共有600多名學生入園，上午衛生單位已經將相關檢體帶回，進一步釐清問題來源。