白沙屯媽祖為何被稱「最有個性」？粉紅超跑起源、大事記一次看

▲白沙屯媽祖進香第三天LIVE。

作者／黃健原（淼上源）、柿子文化（企劃）

摘自／柿子文化《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》

白沙屯舊名「白沙墩」，位於苗栗縣通霄鎮附近，依山傍海的村落，因東北季風帶來的風沙，堆積成雪白的新月型沙丘而得名，為通霄最早的屯墾聚落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白沙墩居民向北港進香的習俗存在已久，迄今近200年歷史；在未建廟前，村民組團徒步至北港進香，香客帶著香旗及換洗衣物、糧食及雨傘，徒步跟隨媽祖前進，跋山涉水行於海岸與田間小道，旅途勞苦，但信仰堅定，成為白沙屯拱天宮傳承的精神與在地文化資產。

早年媽祖神像多輪值奉祀於爐主家中，沒有正式的禮拜殿堂，至清朝咸豐晚年，村民開始倡議集資創建，陳朝合家族後裔獻地，於同治2年（1863年），起初建築30多坪的「土埆厝」，奉祀媽祖神像，即拱天宮前身，成為地方信仰中心。

之後，經過多次重建與改建，如今，拱天宮香火鼎盛，每年進香活動，遠近馳名，朝聖香客絡繹不絕。

白沙屯媽祖大事紀年

● 1863年（同治2年）：建拱天宮，成為地方信仰中心。

● 1930年（昭和5年）：因風雨剝蝕結構，地方提議改以磚石修建；1930年代末至1940年代初期受日本皇民化政策及世界大戰影響，進香活動斷斷續續舉行，未能每年前往朝天宮，戰後至今恢復每年前往北港進香。

● 1935年（昭和10年）：中部大地震造成廟體受損，隔年再度籌資修建。

● 1947年（民國36年）：當時西螺大橋尚未建成，香燈腳於三條圳安全渡過濁水溪；當時西螺境內流行「黑珠」（天花）瘟疫，當地居民跪求媽祖至庄內遊庄一周，其後庄內疫情逐漸穩定。

● 1970年（民國59年）：開始有機車加入進香行列，突破1000人規模，並開始投宿旅店（販仔間）。

● 1976年（民國65年）：1975年拱天宮開始改建，1976年完工，之後歷經多次擴建。

● 1981年（民國70年）：媽祖大轎首度駐蹕崙背奉天宮過夜，為歷來第一次駐宮，過去多停駕民宅過夜。

● 2003年（民國92年）：首次舉辦白沙屯文化藝術季，徒步進香人數突破2000人。

● 2008年（民國97年）：苗栗縣政府登錄為苗栗縣文化資產。

● 2010年（民國99年）：行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗無形文化資產。

● 2013年（民國102年）：入選內政部「臺灣宗教百景」。

● 2018年（民國107年）：蔡英文總統參與白沙屯媽祖進香活動，為史上首位以現任總統身分徒步護駕者，步行約4公里抵達朝天宮。

● 2019年（民國108年）：蔡英文總統成為第一位走「香丁腳」的總統，隨香步行約6公里至北港溝皂里真武廟駐駕，當年隨香人數創下7萬8000多人紀錄。

▼白沙屯媽祖大事紀年。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

白沙屯每年徒步進香並沒有固定的路線規劃，全依著媽祖鑾轎指引，所以，白沙屯媽祖被譽為「最有個性媽祖」，轎頂覆蓋粉紅色薄帆布，由四人扛小轎，輕便靈巧，又能快速移動，有「粉紅超跑」之稱。

最大特色就是出發後，完全沒有人能知道會往哪裡走，隨時可能會轉彎或涉水渡溪，或是停駕民宅或商街、校園等，每年都讓人覺得沿途充滿挑戰與驚奇。

秋茂園換轎

每年白沙屯媽祖進香，隊伍上除了白沙屯媽祖，還有苗栗後龍山邊宮的山邊媽祖共同乘轎進香，在回宮前，會在通霄新埔秋茂園進行換轎儀式。秋茂園附近會擠滿當地宮廟信眾，於此守候，恭候媽祖。兩位媽祖到此分轎，各自回到庄頭巡視，接受信眾祭拜。

換轎過程還有「搶頭香」儀式，不過，白沙屯媽祖的頭香並不是用「搶」的，而是每年庄頭「輪流」，輪到的庄頭，可以在秋茂園優先到媽祖的鑾轎前跪拜，所以才稱為「頭香」，庄頭會向媽祖稟報，同時與來年負責的庄頭進行交接；待頭香儀式結束之後，由輪到的庄頭扛抬鑾轎，護衛媽祖回拱天宮。

白沙屯媽祖進香的年度進程

● 設案稟天：每年冬季（農曆12月13日）於廟前設案稟天3日，為來年的進香活動擇定日期。

● 擲筊看日：農曆12月15日，由值年爐主以擲筊方式（連續3聖筊），選定各項進程的詳細日期。

● 放頭旗、犒軍：出發前3天，信徒帶著進香旗前往拱天宮祭祀犒賞兵馬，或將自家進香旗請出設香案祭拜，慰勞媽祖兵馬，祈求進香一路平安。

● 登轎、出發：出發當日請出神龕，等待吉時登轎，山邊媽祖則於出發前會合。

● 集結：進香隊伍集結，一同向北港朝天宮前進。

● 抵達北港朝天宮：頭旗抵達朝天宮廟埕前，以三進三退方式衝進大殿安座，隨後拜天公，香燈腳盥洗更衣並稍作休息。

● 拜天公：廟方準備供品，於吉時向天公稟告，祈求風調雨順、國泰民安。

● 回宮、讀疏文、進火：由朝天宮住持法師主持並誦讀吉祥疏文，祈求聖母庇佑；誦讀香燈腳名單後焚燒疏文入香火，再以火勺引聖火至拱天宮火缸並貼上封條，由香擔人員護送回宮，媽祖登轎返回白沙屯。

● 換八人大轎：36執士及各宮廟神轎、陣頭於秋茂園準備迎接媽祖回宮，報馬仔於轎前跪地稟告，各庄依輪值方式近距離跪拜媽祖，兩位媽祖分別換乘8人大轎與4人小轎。

● 入廟、拜天公：媽祖入廟安座，進入殿內神龕後放下紅布幔，須待12天後開爐方能再見聖容；由當年度輪值頭家爐主拜天公，並擲筊遴選隔年新爐主。

● 遊庄、安五營：隔日由二媽帶領各廟神轎，信眾揹著進香旗走遍村庄，二媽回宮後進行許平安、安五營、放兵等儀式。

● 開爐、收旗：第12天吉時拉起紅布幔，媽祖聖容再度展現，將朝天宮香火倒入大爐敬拜後收入神房，並以湯圓參拜、收進香旗，象徵進香圓滿落幕，等待來年。

▼白沙屯媽祖進香的年度進程。資料來源：柿子文化《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

★本文摘自柿子文化《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》，由柿子文化企劃，黃健原（淼上源）撰文。數百年來，媽祖信仰在臺灣生根，也擴展到全球華人社會，成為信徒心中不可或缺的精神依靠，柿子文化蒐集一般人或「媽粉」都會好奇的媽祖信仰問題，將認識、親近或追隨媽祖需要瞭解的知識，以33個關鍵字呈現，並輔以古籍媽祖故事圖、歷史翻拍照片、實地拍攝寫真，輕鬆秒懂媽祖的「神」奇趣事。