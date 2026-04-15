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大陸 大陸焦點 特派現場

多位台星參加《浪姐7》　國台辦嗨喊：「台灣姐姐」們乘風破浪

▲▼曾沛慈《浪姐7》。（圖／翻攝《乘風2026》YouTube）

▲曾沛慈參加《浪姐7》。（圖／翻攝《乘風2026》YouTube）

記者陳冠宇／北京報導

近期，湖南衛視《乘風2026》節目引發兩岸觀眾熱議，多位台灣資深藝人登台受到關注。大陸國台辦表示，樂見該節目，也歡迎更多台灣藝人到大陸參與節目錄製、文藝演出等活動，並祝福本季參演的「台灣姐姐」們乘風破浪、獲得佳績。

人氣陸綜《乘風2026》（又稱《浪姐7》）正在播出中，共有32位「姐姐」參加節目，其中來自台灣的女藝人包括蕭薔、范瑋琪、曾沛慈、徐潔兒及江語晨，還有金馬影后李心潔也參戰。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上表示，湖南衛視多個品牌綜藝節目深受台灣觀眾喜歡，從一開始的《乘風破浪的姐姐》到現在叫《乘風2026》，這個以展現女性風采、促進文化交流為內核的節目每一季都有台灣藝人參與。

陳斌華說，她們與大陸藝人同台競演、攜手創作，既勾起了許多兩岸民眾的青春記憶，也依托節目的傳播影響，被更多兩岸青年所認識和喜愛。我們樂見這樣以聲傳情、以藝交心的節目。

陳斌華強調，歡迎更多台灣藝人到大陸參與節目錄製、文藝演出等各類文化活動，為增進兩岸同胞的文化共鳴、情誼相通作出貢獻，也祝福本季參演的「台灣姐姐」們乘風破浪、獲得佳績。

陳斌華在回應另一問題時提及，大陸將落實十項促進兩岸交流合作政策措施，推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，增進兩岸同胞的相互了解、理解，也歡迎更多台灣優秀影視作品分享大陸市場機遇。

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