科技助攻！士林警一眼揪異常車牌　追進死巷逮毒蟲起獲槍彈

▲北市士林警「智慧鷹眼」揪異常車牌，飛車追逐逮毒蟲起獲槍毒。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警日前於延平北路6段巡邏時，透過智慧警勤輔助系統辨識出一輛自小客車車牌異常，示意停車受檢，不料駕駛拒檢加速逃逸。員警隨即尾隨追蹤，於延平北路7段巷內見機攔截，成功制伏犯嫌，並於其包包內查獲改造手槍1把及海洛因、安非他命等毒品。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

面對突如其來的拒檢逃逸，社子派出所員警臨危不亂，立即驅車尾隨其後，並一路緊盯該車動向。雙方一路追逐至延平北路七段的狹窄巷弄內，警方見時機成熟，果斷上前攔截，並大聲喝令駕駛下車受檢。在優勢警力的壓制下，最終成功將這名亡命狂飆的犯嫌制伏。

▲警方在犯嫌隨身攜帶的包包內，赫然查獲一把改造手槍以及海洛因等毒品 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方隨後在犯嫌隨身攜帶的包包內，赫然查獲一把改造手槍，以及海洛因、安非他命等毒品證物，當場人贓俱獲。全案經警方初步詢問後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及公共危險罪嫌，移送士林地方檢察署作進一步偵辦。

士林分局對此特別呼籲，吸食毒品不僅嚴重戕害個人身心健康，更可能導致吸食者產生幻覺、無法控制身體行為等脫序情況，進而對個人及社會大眾的安全構成極大威脅，可謂害人又害己；也提醒民眾，若在生活周遭發現疑似有人吸食毒品或從事不法情事，應勇於挺身而出，立即撥打110報案專線通知警方到場處理，共同維護社會治安與社區安寧。

