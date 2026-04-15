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川普不考慮延長美伊停火！　預告「未來2天」有驚人進展

▲▼ 川普就伊朗戰爭發表全國演說。（圖／路透）

▲川普目前完全沒有考慮要延長美伊停火協議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普14日接受ABC資深記者卡爾（Jonathan Karl）訪問時明確表示，他目前完全沒有考慮要延長美伊停火協議，因為他認為這根本沒有必要。川普更語出驚人地預告，未來兩天將會看到「非常驚人」的進展。

不認為有必要延長停火　預告「接下來2天有驚人發展」

根據卡爾在社群平台X上的發文，川普（Donald Trump）在受訪時展現了一貫的自信。當被問及是否考慮延長停火期限時，川普直言不諱地表示，他並不打算這麼做，原因是他認為目前的情勢下，「延長停火」這件事已經不再是必要的選項。

川普更在訪問中向外界喊話，要大家拭目以待，「我想你們接下來這兩天會看到很驚人的進展，真的。」

談美伊戰爭終局：透過協議重建比較理想

針對目前延燒的美伊戰爭，卡爾進一步追問戰爭會以何種形式告終，是會透過達成協議來收場，還是美軍會直接採取「摧毀對方戰力後就拍拍屁股走人」的強硬模式？

川普對此回應，這兩種可能性目前都在檯面上，「兩種結果都有可能發生，但我個人認為達成協議是比較理想的，因為這樣他們（伊朗）才能進行重建。」川普解釋，現在的伊朗政權與以往已經完全不同。

自豪剷除激進分子　川普：沒我世界早崩潰了

川普強調，無論最終結果如何，美國的軍事行動已經達到了核心目標，「不論如何，我們已經剷除了那些激進分子，他們徹底消失了，不再與我們為伍。」

在訪問最後，川普更發表了一番極具個人風格的英雄式言論，「如果我不是總統，這個世界早就分崩離析了。」

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