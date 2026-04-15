台中男社宅多次持刀放火鬼吼　住戶嚇到「連出門倒垃圾都不敢」

記者鄧木卿／台中報導

台中市42歲馬姓男子昨（14）晚在東區台中公園一期社會住宅內拿刀揮舞，鬼吼鬼叫，還在走廊點火，社區居民嚇得不敢外出，警消人員獲報到場已強制送醫，市府表示，該人早在去年8月就終止租約，但不願搬離，將等月底法院作出判決，依法強制遷讓。

▲▼台中男子在社宅持刀放火，住戶擔憂不敢讓小孩外出。（圖／民眾提供）

馬男昨晚10點多在社宅公共走廊上用喇叭製造噪音，保全人員獲報前往，馬男突然情緒失控、大聲咆哮，摔擲物品，甚至破壞消防設備，引發火警警報，警方和消防人員隨後到場，強制就醫治療。

住戶擔心說，以前就曾發生過拿棍棒亂揮舞，鬼吼鬼叫，不敢讓小孩獨自外出，連倒垃圾也不敢出門，深以為苦。

市府都發局說明，該名住戶自113年5月入住以來，114年間陸續出現脫序行為，市府已啟動關懷訪視機制，但其行為未見改善，累積違反住民生活管理公約扣分達100分。

市府已依租賃契約114年8月4日終止租約，但住戶未依規定搬離，11月28日提起民事訴訟且聲請強制執行。目前案件已於今年3月6日及4月10日開庭審理，訂於4月30日取得判決，後續將依法辦理強制遷讓程序。

都發局強調，市府對於影響社區安全之行為絕不寬貸，後續將持續強化社宅管理與跨機關合作機制，確保住戶居住安全與生活品質。

▲男子公然將水果刀貼在門上。