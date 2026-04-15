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陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

▲時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮。（圖／記者黃哲民攝）

▲時常以筆名「翁達瑞」PO文評論台灣時事的旅美教授陳時奮。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部長洪申翰日前預告最快今年有可能引進第一批印度移工，引起外界反彈，國民黨立委王鴻薇也直言，民眾擔心台灣引進印度移工會變成「性侵島」。對此，筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮14日表示，印度是輸出勞力最多的國家，超過1800萬移工在世界各國提供勞務，包括阿聯酋、新加坡這些國家沒變成「性侵島」。他也指出，印度全國通報性侵件數比人口相當的中國低，可以反對引進印度移工，但理由不該是性犯罪憂慮，更不應使用誇張言語。

陳時奮表示，兩年前，台灣與印度簽署勞務合作備忘錄，初期的一千名印度移工可望在年底引進台灣。消息傳出後，國民黨強力反對，理由不一而足，但絕大部分是針對民進黨的政治攻擊，毫無任何論述。

陳時奮指出，王鴻薇是反對者之一，理由最荒唐。王鴻薇宣稱印度移工的引進已造成國人的治安憂慮，要求政府確保性別平權的環境。若民進黨政府強渡關山引進印度移工，台灣恐怕會變成「性侵島」。

陳時奮認為，對尚未抵台的印度移工，王鴻薇的說詞充滿歧視，也是公然羞辱。王鴻薇反對印度移工已到抓狂的程度，毫無理性思考的成份。自己要用具體的數據幫王鴻薇醒腦。

陳時奮指出，印度是輸出勞力最多的國家，超過1800萬移工在世界各國提供勞務，從程式設計師、醫療看護、零售服務員、建築工人、到裝配工人都有。

陳時奮指出，阿聯酋引進的印度移工最多，高達439萬人，佔當地總人口的38%，但阿聯酋並無王鴻薇說的性犯罪問題。新加坡也引進將近40萬的印度移工，居所有亞洲國家之首，卻沒變成王鴻薇口中的「性侵島」。

陳時奮提到，自己在美國居住的華盛頓州，也是印度移工密度最高的區域之一。每逢假日，住處附近的遊覽景點都可看到大量的印度移工。他們的舉止溫和，笑容靦腆，察覺不到絲毫的性威脅。

接著，陳時奮指出，根據犯罪記錄統計，印度全國通報的性侵件數略高於三萬一千件，比人口相當的中國低了約9000件。對於開放兩岸的交流，王鴻薇卻從未擔心台灣變成「性侵島」。

陳時奮說，事實上，中國通報的性侵案遠低於實際件數。根據學術研究調查，五成多的中國婦女曾是性犯罪的受害者，七成多的中國性侵犯未受到任何法律追訴。

陳時奮說，王鴻薇對印度移工的恐懼讓自己搞不懂。事實上，王鴻薇所屬的族群也有不少性侵犯，都因為性侵遭判刑。這幾位性侵犯的特點不在外省族群的身分，而在他們掌握的權力。根據研究，加害人與受害者的權力不對等才是性犯罪的主要原因。

陳時奮認為，王鴻薇可以反對引進印度移工，但理由不應該是性犯罪的憂慮，更不應使用「性侵島」的誇張言語。禁不起數據的檢驗，印度移工並無性犯罪傾向較高的疑慮。

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