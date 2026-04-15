彰化縣長提名卡關！謝家姊弟之爭難解　母舉香跪求白沙屯媽祖

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨彰化縣長提名作業遲遲無法拍板，一直卡關。就在這敏感時刻，前立委鄭汝芬今（15）日突然跪求白沙屯媽祖，立刻引發地方熱議。由於她的女兒謝衣鳯與兒子謝典霖正面臨「姊弟之爭」，外界普遍解讀，鄭汝芬是心疼家族因為選舉分裂，才會用跪求媽祖的方式來庇佑全家平安。而主席鄭麗文上午也證實，今天的常會確定不會公布縣長人選。

▲前立委鄭汝芬(前排中)跪求白沙屯媽祖護佑。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲前立委鄭汝芬跪求白沙屯媽祖護佑。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯媽祖進香活動今天進入第3天，鑾轎上午行經溪州鄉時，鄭汝芬率領地方人士跪地迎駕。只見她手持清香、口中念念有詞，神情相當虔誠，媽祖鑾轎也在前方為她稍作晃動停留。由於時機點敏感，正好碰上她女兒謝衣鳯想選縣長、兒子謝典霖要連任議長的僵局，鄭汝芬這一跪，被地方解讀是為「家務事」向媽祖祈求解套，格外引人注目。

謝家長輩傾向維持現狀，不讓謝衣鳯選縣長，此舉讓藍營彰化選情難解，但謝衣鳯堅持參選，前立委蕭景田回鍋接主委，並力薦律師魏平政參選，引發地方政壇陷入爭議。謝衣鳯更與參選人洪榮彰、柯呈枋發表聯合聲明，要求黨中央從深耕地方的人選中擇優徵召。

▲前立委鄭汝芬跪求白沙屯媽祖護佑。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

黨主席鄭麗文上午受訪時坦言，彰化有特殊政治生態，謝家已經溝通很久，決定已經很清楚，但謝衣鳯仍希望黨慎重討論。她強調黨內昨天有開會，也與縣長王惠美通話許久，一切要等王惠美回國後再做最後規劃。