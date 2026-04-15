　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

▲▼Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推「聯名平安符」。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推「聯名平安符」。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境倒數2天起駕，Uber Eats首度與大甲鎮瀾宮合作推出限量「聯名平安符」，於指定商家下單就有機會領取，再送優惠小卡。此外，業者統計，遶境期間沿途熱門美食由肉蛋土司奪冠，豆漿、小湯包也十分受歡迎。

▲▼Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推「聯名平安符」。（圖／Uber Eats提供）

▲消費者於指定地區下單即有機會獲得聯名平安符。

Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推出聯名平安符，21日前於台中、彰化、雲林、嘉義等指定活動店家下單即有機會獲得，還送優惠小卡1組，送完為止。

業者表示，數據顯示大甲媽祖遶境期間，台中最熱門商家是「肉蛋中西式早餐店創始店」，其招牌「肉蛋土司」更是首選；第二名為「日正豆漿」，該店的「豆漿」最受歡迎；第三名是「饕之鄉李姐的店」的「小籠湯包」深受青睞，可以發現早餐、主食類餐點或輕食皆成為信眾與旅客在遶境過程中的重要補給。

此外，台中作為珍珠奶茶發源地，Uber Eats 統計去年台中最受歡迎的珍珠奶茶品牌前3名分別為「50嵐」、「八曜和茶」與「大茗本位製茶堂」。

Uber Eats保庇優惠如下：

1. 17日至30日加入Uber台灣官方LINE好友參與抽籤活動，有機會獲得最高價值共900元的乘車優惠及最高150元美食外送優惠。

2. 即日起至30日新用戶輸入「平安點得到」，首2筆美食外送或外帶訂單滿99元享4折優惠，最高現折150元，兌完為止。

3. 即日起至30日指定用戶輸入「保庇點得到」，首筆美食外送或外帶訂單滿79元享4折優惠，最高現折100元，每人限用1次，兌完為止。

4. 即日起至26日於台中、彰化、雲林、嘉義、南投、高雄、台南、屏東地區等生鮮雜貨指定活動店家下單，滿649元享9折優惠，最高現折200元，每人限用1次，兌完為止。

▲▼foodpanda公開繞境夯品。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開媽祖遶境最夯外送品。（圖／foodpanda提供，下同）

另一外送平台foodpanda觀察去年數據發現，媽祖遶境期間方便信徒食用的「一口吃花枝丸」銷量最高飆升11倍、豆花成長10倍；沿途縣市訂單也有變化，例如雲林的麵線搭配臭豆腐銷量明顯成長。

foodpanda指出，媽祖進香、遶境時方便邊走邊吃的美食是熱門選項，以炸物店「老虎吃雞」為例，脆皮花枝丸銷量增長11倍，「打鐵豆花」清涼消暑，訂單也成長10倍。

foodpanda數據也顯示，遶境期間「運動飲料」訂單較同期成長近4成，結緣品則以諧音「吉利果」的奇異果最夯，訂單飆升3倍。此外，能幫信徒維持體面的「乾洗髮」銷量也增加3倍。

▲▼foodpanda公開繞境夯品。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda分享媽祖遶境熱銷美食。

除各種補給品銷量成長外，進香、遶境路線上的縣市訂單也有特別變化。例如台中、彰化的「鐵板料理」與「熱騰騰小吃」表現最好，雲林「迪化街紅麵線」搭配「脆皮臭豆腐」銷量明顯成長；嘉義則由「元爵味黃燜雞米飯」奪冠，吃得飽、出餐快的餐點是此期間最受歡迎的品項。

為應援香燈腳，foodpanda於雲林、台中、彰化、嘉義祭出限定地區美食外帶自取疊加優惠68折起：

1. 27日前外帶自取指定店家消費滿199元輸入「遶境拿自取」享85折優惠，最高現折35元，疊加優惠最高68折起，每人限用1次、兌完為止。

2. 27日前外帶自取指定店家消費滿199元輸入「遶境拿自取」享9折優惠，最高現折30元，疊加優惠最高72折起，每人限用1次、兌完為止。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1億也請不動！田馥甄被爆「連《浪姐》都推掉」
太委屈！　李貞秀節目痛哭
柯震東被爆秘戀舒華！限動「3把火」洩心聲　經紀人傻眼回應
劍湖山大飯店59名學生送醫！　全數提早返校
不考慮延長美伊停火！　川普預告「未來2天有驚人進展」
快訊／台股收漲426點　刷史上最高收盤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

2026年美妝界奧斯卡揭曉！台灣品牌靠兩樣征服英國UBA大獎

燒肉控快筆記！星展銀行發出饕客召集令　王品燒肉肉搏戰78折　再抽iPhone 17

咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

迎接AI詐騙新挑戰！玉山銀行打詐升級全面應戰

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

2026年美妝界奧斯卡揭曉！台灣品牌靠兩樣征服英國UBA大獎

燒肉控快筆記！星展銀行發出饕客召集令　王品燒肉肉搏戰78折　再抽iPhone 17

咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

迎接AI詐騙新挑戰！玉山銀行打詐升級全面應戰

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

李貞秀嗆「不會讓黃國昌把民眾黨變時力第二」　王婉諭超酸回應

衛斯布魯克暖心送餅　「台灣經典零食」搶鏡引熱議

台電80週年拚深度節能　屏東攜大用戶降載省電

被控私吞《周處》對岸票房！發行商怒發雙聲明反擊　《陽光女子》也爆收不到錢

高雄單車怪男出沒！沿路逆駛隨機敲車窗　休旅車被砸出蜘蛛網

保防變破口！陸軍少校欠債淪共諜　狂賣機密1年狠撈174萬

兒童台kiwi姐姐「被困美國荒郊」出意外！急做超瘋決定：像電影一樣

千問AI眼鏡S1正式開賣　首間實體門市落腳南京機場

萬科創辦人傳被抓　大動作澄清：人身自由不受任何限制

帶4月嬰搭機沒哭鬧仍挨轟「自私」！網傻眼：這個世界怎麼了

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

消費熱門新聞

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

咖啡、雪糕「買2送2」！超商連5天優惠　消費滿額送衛生紙

7-11寄杯買1送1、全家咖啡5折起

7-11自帶杯最高折15元！全家涼麵套餐優惠

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

星展銀行發出饕客召集令

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

必勝客聯名漢來海港、吳寶春　「2款海味比薩+甜點」母親節限定吃

家樂福改名走入歷史！賣場降價清倉

不用求代購！紐約曼哈頓瘋排的健髮神物「Dr.Groot」升級版回歸好市多　網喊：手速要快！

大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

台灣品牌靠兩樣征服英國UBA 大獎

拿坡里限時20天「買6送6」　整盒蛋塔免費吃

玉山銀行打詐升級全面應戰

更多熱門

相關新聞

白沙屯媽「擇路」六度遲疑！　多次上演大迴轉

白沙屯媽「擇路」六度遲疑！　多次上演大迴轉

白沙屯媽祖鑾轎今天（15日）清晨5點自「中華賓士」員林展示中心起駕後，沒想到一路來到台1線與員林大道路口時，上演「擇路大戲」遲疑整整7分鐘，時而要往社頭、名間方向去，時而要往員林市區，最終才選擇往北斗方向，沿莒光路台一線行進。

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

粉紅超跑今起駕！醫揭「遶境常見送醫原因」

粉紅超跑今起駕！醫揭「遶境常見送醫原因」

土城廟會遶境爆衝突　所長2度對空鳴槍

土城廟會遶境爆衝突　所長2度對空鳴槍

白沙屯媽遶境懶人包　5大神蹟一次看

白沙屯媽遶境懶人包　5大神蹟一次看

關鍵字：

Uber Eatsfoodpanda遶境

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　阿姨收費曝光

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

南韓宣布「援助伊朗」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！網秒懂

表面隨和「其實超難搞」星座

粉紅超跑大甩尾轎夫慘摔　專家曝「2種可能」

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面