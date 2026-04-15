大甲媽遶境「肉蛋土司外送最熱門」　指定店家點餐送平安符

▲Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推「聯名平安符」。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境倒數2天起駕，Uber Eats首度與大甲鎮瀾宮合作推出限量「聯名平安符」，於指定商家下單就有機會領取，再送優惠小卡。此外，業者統計，遶境期間沿途熱門美食由肉蛋土司奪冠，豆漿、小湯包也十分受歡迎。

▲消費者於指定地區下單即有機會獲得聯名平安符。

Uber Eats攜手大甲鎮瀾宮推出聯名平安符，21日前於台中、彰化、雲林、嘉義等指定活動店家下單即有機會獲得，還送優惠小卡1組，送完為止。

業者表示，數據顯示大甲媽祖遶境期間，台中最熱門商家是「肉蛋中西式早餐店創始店」，其招牌「肉蛋土司」更是首選；第二名為「日正豆漿」，該店的「豆漿」最受歡迎；第三名是「饕之鄉李姐的店」的「小籠湯包」深受青睞，可以發現早餐、主食類餐點或輕食皆成為信眾與旅客在遶境過程中的重要補給。

此外，台中作為珍珠奶茶發源地，Uber Eats 統計去年台中最受歡迎的珍珠奶茶品牌前3名分別為「50嵐」、「八曜和茶」與「大茗本位製茶堂」。

Uber Eats保庇優惠如下：

1. 17日至30日加入Uber台灣官方LINE好友參與抽籤活動，有機會獲得最高價值共900元的乘車優惠及最高150元美食外送優惠。

2. 即日起至30日新用戶輸入「平安點得到」，首2筆美食外送或外帶訂單滿99元享4折優惠，最高現折150元，兌完為止。

3. 即日起至30日指定用戶輸入「保庇點得到」，首筆美食外送或外帶訂單滿79元享4折優惠，最高現折100元，每人限用1次，兌完為止。

4. 即日起至26日於台中、彰化、雲林、嘉義、南投、高雄、台南、屏東地區等生鮮雜貨指定活動店家下單，滿649元享9折優惠，最高現折200元，每人限用1次，兌完為止。

▲foodpanda公開媽祖遶境最夯外送品。（圖／foodpanda提供，下同）

另一外送平台foodpanda觀察去年數據發現，媽祖遶境期間方便信徒食用的「一口吃花枝丸」銷量最高飆升11倍、豆花成長10倍；沿途縣市訂單也有變化，例如雲林的麵線搭配臭豆腐銷量明顯成長。

foodpanda指出，媽祖進香、遶境時方便邊走邊吃的美食是熱門選項，以炸物店「老虎吃雞」為例，脆皮花枝丸銷量增長11倍，「打鐵豆花」清涼消暑，訂單也成長10倍。

foodpanda數據也顯示，遶境期間「運動飲料」訂單較同期成長近4成，結緣品則以諧音「吉利果」的奇異果最夯，訂單飆升3倍。此外，能幫信徒維持體面的「乾洗髮」銷量也增加3倍。

▲foodpanda分享媽祖遶境熱銷美食。

除各種補給品銷量成長外，進香、遶境路線上的縣市訂單也有特別變化。例如台中、彰化的「鐵板料理」與「熱騰騰小吃」表現最好，雲林「迪化街紅麵線」搭配「脆皮臭豆腐」銷量明顯成長；嘉義則由「元爵味黃燜雞米飯」奪冠，吃得飽、出餐快的餐點是此期間最受歡迎的品項。

為應援香燈腳，foodpanda於雲林、台中、彰化、嘉義祭出限定地區美食外帶自取疊加優惠68折起：

1. 27日前外帶自取指定店家消費滿199元輸入「遶境拿自取」享85折優惠，最高現折35元，疊加優惠最高68折起，每人限用1次、兌完為止。

2. 27日前外帶自取指定店家消費滿199元輸入「遶境拿自取」享9折優惠，最高現折30元，疊加優惠最高72折起，每人限用1次、兌完為止。