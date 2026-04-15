不會拍照也能贏！冰島航空徵「最爛攝影師」　2週湧5萬人報名

▲冰島航空徵求全球最爛攝影師，掀起社群熱議。（翻攝維基百科）



圖文／鏡週刊

冰島航空，近日徵求全球最爛攝影師，在開放報名不到2週內，就吸引超過5萬人投遞履歷，相關社群貼文更突破200萬次觀看。

為何要找「最爛攝影師」？背後原因曝光

冰島航空行銷總監Gísli S. Brynjólfsson透露，過去公司曾在臉書分享火山噴發與極光同框的照片，卻遭網友質疑是後製或AI生成。因此公司決定反其道而行，直接找來完全不會拍照的人，用最原始、最不修飾的方式，證明冰島風景的震撼不需要任何技術加持。

條件越差越有機會？入選者能拿什麼

活動條件相當特別，應徵者必須沒有攝影背景、對攝影沒興趣，甚至常對自己作品感到失望，但偶爾又會拍出「還不錯」的照片。同時還需年滿21歲、具備良好體能，能於2026年6至7月參與最多10天的拍攝行程。

獲選者將免費走訪冰島各地，行程全額報銷，並以其「業餘視角」記錄自然景觀，整段旅程也會被拍成紀錄片。此外，作品預計於9月在倫敦與紐約展出，還有機會獲得5萬美元獎金並參與全球宣傳。

據了解，目前申請者遍及全球各洲，僅剩南極洲尚未有人報名，連LinkedIn也將該職缺列為本週精選工作。面對龐大申請量，冰島航空已建立篩選系統，預估最終報名人數將上看10萬至20萬人。活動將於4月30日截止，5月揭曉錄取名單。



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