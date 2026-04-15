大白天凍未條！現役軍人「好奇」偷內衣　內湖女氣炸報警

▲北市內湖1名女住戶驚見貼身衣物消失，調監視器抓賊，竊賊身分超傻眼。（示意圖／取自LibreStock網站）

記者黃宥寧／台北報導

軍人魂敵不過內衣惑？北市內湖區驚傳住宅竊案，1名男子大白天路過民宅，竟對曬衣架上的女性內衣起心動念，順手牽羊帶走。警方調閱監視器，沒想到這名「原味內衣大盜」的真實身分，竟是徐姓現役軍人。士林地院考量其坦承犯行且與被害人達成和解，依竊盜罪判罰金5000元，給予緩刑2年自新機會。

這起讓人直呼離譜的竊案，發生在去年某日下午1點多。當時，徐姓男子行經內湖區某路段一處巷弄，眼角餘光瞥見一樓民宅外頭正曬著衣服。不知是出於什麼樣的「致命吸引力」，竟然按捺不住心中的好奇，鬼使神差地伸出手，把一件價值1200元的女性內衣順手牽羊帶走。

被害的賴姓女住戶事後準備收衣服時，驚覺自己的貼身衣物竟然不翼而飛，氣得立刻報警處理。警方獲報後不敢大意，馬上調閱周邊監視器畫面，很快就鎖定了徐男的行蹤，並將他查緝到案，同時也找回了那件被偷走的內衣。

法院開庭時，徐男稱「我是一時好奇」才貿然偷竊女內衣。法官考量，徐男落網後態度還算配合，從頭到尾都坦承犯行，加上那件內衣已經物歸原主，被害人賴女也很大度地表示不願再追究。

法官審酌，徐男是專科畢業，目前還在軍中服役，家境小康且過去沒有任何前科紀錄，算是個素行良好的人。這次因為一時糊塗做錯事，經過這次偵查和法院審理的教訓，應該已經得到足夠的警惕，相信不會再犯，依竊盜罪判處徐男罰金新台幣5000元，如易服勞役，則以1000元折算1日。