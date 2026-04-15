暖男治療師是狼「背景被挖出」　律師一看驚：這種最可怕

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名形象溫雅的陳姓語言治療師，遭爆利用診間治療機會，對至少8名語言障礙男童施以猥褻。對此，律師李怡貞痛批，陳男長得一表人才，更擁有名校碩士與公會理監事等光環，實則卻是披著羊皮的禽獸人渣。目前檢警已火速將陳男拘提到案，並由法院裁定羈押禁見獲准。

診間傳出掙扎聲 家長揭穿「心情不好」謊言

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據議員質詢爆料，這名陳姓語言治療師在北部某復健科診所任職期間，多次對診間內的男童上下其手。受害家長心痛表示，在門外候診時，常聽到孩子傳出掙扎與喊叫聲，事後詢問陳男，卻僅得到「可能是小朋友心情不好」的敷衍回應。

直到部分男童回家出現畏縮、打人等反常行為，家長進一步追問，才得知孩子在診間內慘遭侵害的駭人真相。

學經歷亮眼又一表人才 李怡貞律師怒轟「披著羊皮的人渣」

律師李怡貞在社群直言，陳男不只長得一表人才，讓家長容易忽略孩子的反抗態度；他更具備國立大學語言治療碩士學位，畢業論文研究聽障學生，年紀輕輕就集語言治療師、特教老師、長照專業認證於一身。

不僅如此，他曾任職於大型醫學中心，同時擔任實習督導與「新北市語言治療師公會」理監事。李怡貞不禁怒道，「個性隨和、溫文儒雅，又擔任公會幹部，對於專業形象更為加分，大家都覺得他是熱心公共事務的暖男，但事實上就是披著羊皮的禽獸人渣。」

檢警火速扣監視器 查出至少8童受害

新北地檢署接獲報案後立即指揮偵辦，檢察官親自訊問被害人並迅速調閱診所監視器，確認加害人就是陳姓治療師。初步過濾發現，至少有8名男童受害，最小的甚至只有4歲。

檢警於本月2日發動搜索將陳男拘提到案，偵訊後認定其涉嫌重大，且有滅證、串供之虞，法院已裁定羈押禁見。

此案引發社會公憤，網友們紛紛留言痛批，「披著羊皮的狼」、「喪心病狂，下地獄」、「標準讀書讀到腦袋壞掉的XX」、「以前我兒子在語言治療時，監視畫面就在外面讓家長看得到上課情況」、「好可怕！太噁了」、「可惡的黑暗面」。

►運將、保全都要良民證「立委卻不用」 內政部曾回應過！

►關冷氣前「少1步驟」變培養皿！日系大廠：有做10年沒洗也乾淨

►一票人班機被取消、改期！ 旅遊達人「1關鍵」避雷