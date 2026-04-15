黃捷有意參選黨部主委　初選挺邱不挺賴！藍狂酸：以後怎輔選

▲民進黨立委黃捷。（資料照／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨5月底將進行地方黨職改選，傳出高雄市長陳其邁屬意由立委黃捷接棒主委一職，黃捷今（15日）直言，「確實有這樣的考慮」。對此，國民黨高雄市黨部大酸黃捷，先前民進黨市長初選，她大力相挺邱議瑩，最終結果卻不如預期，未來該如何心甘情願地為心目中不是第一名的人輔選？

針對爭取高雄市黨部主委，黃捷今（15日）受訪時表示，「確實有這樣的考慮」，現在跟各方傾聽拜訪，也希望徵詢黨內前輩意見，下禮拜就是民進黨高雄市黨部的登記，「有正式確定的話，我就會出現在黨部的門口」，也歡迎大家來多多支持鼓勵。

黃捷強調，她的想法很簡單，如果真的要出來參選，當然希望可以讓年底大選順利，包括協助賴瑞隆市長選舉可以順利，民進黨高雄市議員提了34席，也希望可以達到直接過半的結果，「希望市長、議員全壘打」。

現任黨部主委黃文益對於有人才表態，他樂觀其成，且若大家都有共識，也不見得要競爭。前黨部主委許智善則表態「黃捷很ok，也很優秀」，他認為如果一個黨的主委能年輕化，新人也願意承擔，這對黨來說是好事。至於是否還有其他人考慮參戰？他說，目前沒聽說，如果大家都能團結和諧，這對民進黨來說同樣是好事。

對於黃捷接棒主委呼聲高，國民黨高雄市黨部主委柯志恩回應，民進黨高雄市黨部主委選舉，是民進黨家務事，她沒有特別看法，選戰部分會繼續按照自己的節奏進行。

▲在綠營初選血戰時，黃捷現身力挺「陳其邁子弟兵」聯合登記。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨高雄市黨部發言人張永杰則直言，高雄市民在乎的是誰能為高雄帶來更好的發展與進步，無論市長或議員都應該以民為本、為民喉舌，而黃捷委員過去的爭議行徑，市民皆有目共睹，若她接任主委，是否會讓高雄整體的選風與發展也陷入荒腔走板？這點比較讓人質疑。

張永杰並大酸黃捷，若真當上主委，首要面對的恐怕是如何調適心態的問題，畢竟先前民進黨市長初選中，她大力相挺邱議瑩委員，最終結果卻不如預期，未來該如何心甘情願地為心目中不是第一名的人輔選？這恐怕才是她眼前最該苦惱的課題。

▲高雄市長初選時，黃捷大力相挺邱議瑩。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨高雄市議員白喬茵直白地說，「陳其邁喜歡就好。民進黨要推誰當高雄市黨部主委，本來就是他們的家務事。」但如果民進黨衡量的不是這個職位應有的地方組織統籌實力與政治專業深度，而是更看重仇恨動員與博版面的能力，那麼黃捷確實是不二人選。

張永杰強調，無論民進黨如何變化，國民黨與柯志恩主委都會按照自己的步調繼續前進，除了剛辦完的政見發表會，柯主委也馬不停蹄的在走訪基層、傾聽與了解市民的聲音及需求，未來也將持續辦理各項開講及軟性議題的活動，爭取更多市民的認同。

此外，國民黨市議員提名部分，第一梯次提名除第七選區本週起將進行初選，其他選區也已進入最後階段，近期將完成第一梯次提名作業。