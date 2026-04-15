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大陸 大陸焦點 特派現場

陸產HH-200無人卡車試飛成功　2人5分鐘內完成裝卸

▲▼ 首飛成功！大陸自主研發「無人飛行卡車」HH-200來了 。（圖／翻攝 央視）

▲ 首飛成功！大陸自主研發「無人飛行卡車」HH-200 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

未來的外送員可能不再是騎機車，可能直接低空飛行送包裹！大陸《央視》報導，由大陸中國航空工業集團自主研發的「HH-200」航空商用無人運輸系統，日前在陝西蒲城完成處女航。這場首飛一共持續了22分鐘，飛機在空中表現得相當淡定，各項設備運作正常，最終圓滿完成預定科目順利降落。

綜合陸媒報導，這架HH-200不只是一架飛機，它更像是一個會飛的「超級大貨車」。根據大陸官方公布的數據，HH-200航空商用無人運輸系統由無人機和地面系統組成。

其中，無人機最大商載能力1.5噸，最大航程為2360公里。無人機上的貨艙標準容積為12立方米，可根據實際需求擴展為14、18立方米。不僅如此，由于飛機採用了直通式低貨艙，可與普通叉車等裝卸設備無縫對接，2個人在5分鐘內可以完成貨物的裝卸。

物流業最怕的就是裝卸費時費力，HH-200明顯想解決這個痛點，採用了「直通式低貨艙」設計，簡單來說就是貨艙門開得很低，普通的小叉車就能直接開過去無縫對接。

除了力氣大、手腳快，HH-200還是個「全能型運動員」。環境適應力極強，不管是短跑道、空氣稀薄的高高原，還是冷到發抖、熱到中暑的極端天氣，都能照常出勤執行任務。

目前HH-200還在進行後續的各項測試，等正式投入商業營運後，可以用於執行應急救援、航空遙感、農林植保等多個領域的作業任務。

▼ 不用機師也能載貨，陸自主研發HH-200無人機亮相。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 首飛成功！大陸自主研發「無人飛行卡車」HH-200來了 。（圖／翻攝 央視）

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