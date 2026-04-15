開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

▲民眾黨立委李貞秀開撕黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡風波未平，今日李貞秀立委辦公室前再度開砲怒轟黃國昌陳智菡。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

前民眾黨立委李貞秀今（15日）現身立法院處理離任手續，她受訪時說，從頭到尾這樣打黃國昌，是因擔心柯被黃國昌架空。她提到，過去會別一個「KP徽章」，但後來黃國昌叫他們只別一個台灣logo的就好，「就是叫大家說以後都別那個台灣的，不要別KP了，不然我出席包括上節目什麼的，我都是別那個KP」。至於頻上綠媒，李說，除了偏綠媒體給她發聲管道，沒有任何藍營或偏白營友好平台給她機會。

李貞秀說，她在13日臉書發文之後，已經跟柯主席報告，所以這件事情就到此為止；李說，柯主席也沒有多講什麼，他應該也知道，「但後續的發展，是柯主席包括我自己個人都沒辦法控制的，就是黃國昌自己出來抹殺我的人格」。

李貞秀表示，請中評委公布當天的會議記錄，不管是語音或是所有資料都公諸於世，還她清白。

針對這2天都在上綠媒的節目，引來民眾黨支持者不滿？李貞秀說，「那個無所謂，因為除了偏綠媒體給我發聲管道之外，沒有任何藍營或是他們所謂偏白營有好的平台給我機會，所以我只能去掌握發聲管道」。

李貞秀說，正常的會議記錄是要給與會的當事人簽名，「但是我看到的那份，他們指稱的4月7日會議記錄，我是4月13日在中評會上才看到，而且他們幾個人全部簽完名，那就是你說了算啊，我算什麼？我的意見在哪裡？」

李貞秀表示，後來她特別在那份會議記錄上加註他們登載不實的地方，還有補充的意見，她才簽了名，「我不拿民眾黨一分錢不拿柯文哲一分錢，這是我一再強調的」。

「身為民眾黨主席黃國昌，明明可以息事寧人。」李貞秀說，黃國昌要這樣打一個願意相忍為黨，什麼權益都放棄、不去申請任何法律動作的立委，還要這樣誣蔑她的人格，台灣人都在看；她還用台語說，「做人不可以這樣，真的不能這樣吃人夠夠」。

李貞秀表示，還好是她，她挺住了，「今天很多朋友都怕我出事，說如果是其他的陸配，是會被黃國昌逼死，前面沒有被民進黨逼死，以後被黃國昌逼死」。李說，她很感恩，「我有主，我感謝主的決選，是因為我有信仰，我也知道上帝會還我公道，所以我可以撐住，但這時候我必須出來把事情講清楚」。

李貞秀說，她從頭到尾會這麼打黃國昌，是因為「我很擔心柯被黃國昌架空」。她提到，黨徽一事是她誤會了，是過去會別的KP徽章，「但後來黃國昌叫我們只別一個，那個就是台灣的那個logo了，就是叫大家說以後大家都別那個台灣的，不要別KP了，不然我出席包括上節目什麼的我都是別那個KP」。

李貞秀表示，這是黃國昌在會議上有講的，大家以後都別那個，這就是他當黨主席之後換的，但是確實不是黨的logo啦，不是黨徽」。