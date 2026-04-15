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玩「皮克敏」能預防禿頭？醫曝原理：必須規律、持續

皮克敏近日在台掀起風潮。（圖／AI示意圖）

▲皮克敏在台掀起風潮。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

現代人常有掉髮問題。醫師柯博桓近日透過臉書發文指出，壓力確實是造成掉髮的重要因素之一，並說明壓力荷爾蒙「皮質醇」升高，將干擾毛囊正常生長週期，進而導致落髮現象。他也提到，透過玩「皮克敏」降低壓力，有助於改善相關問題。

近期在台灣爆紅的手機遊戲「皮克敏」，因鼓勵玩家透過日常步行累積遊戲資源，引發不少討論。柯博桓表示，該類型遊戲雖非直接治療禿頭的方法，但其核心機制在於促進玩家外出走路，間接達到紓壓效果，進而可能減少壓力性掉髮。

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他進一步說明，正常情況下，頭髮生長週期包含生長期、退化期與休止期，其中約有85%至90%的毛囊處於生長期。然而當人體承受心理壓力、疾病或劇烈變化時，皮質醇濃度上升，會使毛囊提早進入休止期，導致約2至3個月後出現明顯掉髮。

針對改善方式，柯博桓指出，規律的中低強度有氧運動有助於降低基礎皮質醇濃度，並改善身體壓力調節功能。此外，運動亦能提升睡眠品質，而睡眠不足同樣是掉髮風險之一。

不過他也強調，運動並非萬靈丹。若屬於雄性禿等遺傳性落髮，仍需透過醫療介入處理；若為甲狀腺問題或缺鐵等因素引起，也需針對原因治療。對於壓力型落髮而言，運動僅能作為輔助改善手段。

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