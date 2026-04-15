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「我沒能力當立委嗎？」館長怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

▲▼ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長直播談李貞秀。（圖／翻攝自館長YT）

記者施怡妏／綜合報導

前民眾黨陸配立委李貞秀13日遭開除黨籍，隨後馬上化身「昌黑」，上遍綠媒控訴被黃國昌及黨內高層針對。對此，「館長」陳之漢傻眼直呼「李貞秀，上來到現在你做了什麼？」直言李貞秀以後會有報應，並提到當政治人物就2個字「做人」，透露自己有好幾次可以出來選立委的機會，但他都拒絕了。

不到24小時就跳反

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館長昨（14日）開直播談論，民眾黨以前幫李貞秀講了許多好話，結果李貞秀被開除黨籍短短不到24小時，就轉頭敵人坐在一起，「一起去對付你以前的恩人，會有報應」，迅速跳反的速度，堪稱世界一流奇蹟，史上第一人，可以上教科書的等級，「誰給你的勇氣來做這件事？你不但良心被狗吃，智慧也被狗吃。」

館長批李貞秀是「扶不起的阿斗」還甘願被利用

館長提到，除了製造大家的困擾、掉票，現在還背骨，「李貞秀你做了什麼？你的能力到底在哪裡？你就是個扶不起的阿斗，扶不起就算了，還得甘之如飴讓人家利用」。

「我館長沒有能力當立委嗎？」館長坦言，以前曾有好幾次機會，很多人都問他有沒有興趣當立委，但他都搖頭拒絕了，「我不戀這個位置，我錢自己賺，因為我知道人民怎麼看我，不然不分區立委絕對可以」。

館長直言，政治人物就是兩個字「做人」，大家看的不是學歷，是人品，看的是你這個人怎麼樣，政治本來就是一場戲，「就是一場精美的騙劇，騙什麼？騙你的選票，講白點」。

▼前民眾黨立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立委李貞秀首度於內政委員會質詢。（圖／記者李毓康攝）

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