川普連續開砲！怒批北約不挺美　又嗆教宗：知道伊朗殺4.2萬人嗎

▲川普連續發文砲轟教宗與北約。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普發文表示，應該要有人告知羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）德黑蘭殺害示威者的暴行才對，5分鐘後又再度發文抨擊北約不支持美國。

5分鐘內發2文 連砲教宗和北約

川普在真相社群（Truth Social）發文提道，「能不能有人告訴教宗良十四世，過去2個月伊朗已經殺害至少4.2萬名無辜且手無寸鐵的示威者。伊朗擁有核彈是絕對不可接受的。感謝你們對此事務的關注。美國回來了！！！」

大約5分鐘後，川普再度發文抨擊北約盟友並未提供支持，「北約過去不挺我們，未來也不會挺我們！」

▼教宗良十四世已表明，不想與川普陷入口舌之爭。（圖／路透）



川普槓上教宗 戰爭或和平惹議

良十四世11日在聖伯多祿大教堂（St. Peter’s Basilica）舉行的和平祈禱守夜活動上，呼籲國家領袖達成和平、展開對話，而非採取軍事行動。儘管70歲的教宗並未點名任何特定國家或政治人物，但被外界普遍解讀為公開譴責伊朗戰爭。

川普對此火速發文反擊，首先質疑良十四世支持伊朗擁核，還要教宗心存感激，「如果我不在白宮，他也不會坐上梵蒂岡的位子。」他批評良十四世在犯罪與外交政策領域的立場過於軟弱，表現令人失望，更要求對方「振作起來」回歸教宗本職。

面對美國總統猛烈抨擊，良十四世接受《路透社》採訪時態度沉穩表示，「不想與川普陷入口舌之爭」，但同時明確捍衛自身立場，「我將持續大聲疾呼反對戰爭，致力推動和平、倡導對話，以及國家間的多邊關係，以尋求公正的問題解決之道。」