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直播賣和牛名店東港強爆倒債！工廠門市關門　老闆稱在日本出差

▲東港強驚傳疑似爆發財務危機，負責人陳志宏被傳失聯。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港強驚傳疑似爆發財務危機，負責人陳志宏被傳失聯。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

以直播販售日本和牛起家的知名品牌東港強，近期驚傳財務危機，不僅負責人陳志宏被傳出自11日起失聯，位於屏東東港的門市與工廠也被發現大門深鎖、無人營業，引發外界高度關注與揣測，合作廠商也前往關心。

有供貨商表示，14日一早接獲消息趕往查看，卻發現現場早已人去樓空，甚至有機具仍留在廠內無法取回，損失不小；也有廠商直言，至今完全聯繫不上業者，對後續款項與設備去向感到憂心。業者私下透露，業界流傳東港強積欠貨款金額可能高達數百萬元，實在讓人擔心。

▲東港強驚傳疑似爆發財務危機，負責人陳志宏被傳失聯。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港強光復路店面也大門深鎖。（圖／記者陳崑福翻攝）

回顧東港強發展，陳志宏過去憑藉直播銷售和牛打出知名度，事業版圖一度從線上拓展至全台多達12家門市，聲勢不小。然而近期卻傳出經營困境，關鍵原因眾說紛紜，有知情人士指出，可能與投入工廠建設的龐大資金有關，導致後續資金調度吃緊；至於外界盛傳涉及賭債一事，相關人士則持保留態度，認為尚無明確證據。

事件延燒後，也波及過去合作夥伴，一名張姓直播主出面澄清，外界所傳他積欠陳志宏400至500萬元，實為7年多來累積的往來款項，並不是一次性的借貸金額，且他去年11月就已離開公司，後續和牛、海鮮等進貨業務與他無關，強調不應被混為一談。

儘管外界議論紛紛，轄區警方目前尚未接獲相關報案，而陳志宏則透過LINE訊息回應，表示自己正在日本出差，呼籲外界勿輕信網路傳言，相關問題將待返國後再對外說明，儘管陳志宏跨海喊話要大家安心，但供應商與員工還是希望陳志宏儘速出面釐清，給予合作夥伴及員工一個交代。

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