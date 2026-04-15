教師出現「脫北潮」　羅智強揭全國教師荒：台北市缺額占34％

▲羅智強 。（圖／記者徐文彬攝）



記者崔至雲／台北報導

教師荒成為全國性現象，國民黨立委羅智強今（15日）針對該議題指出，近年來「教師荒」更衍生出台北、新北等大都會老師出走的「脫北潮」，制度修整因素外，大都會的生活水平、房價物價比別地區高，老師不堪負荷，台北市變成「缺師」更惡化的重災區。因此，他向教育部提出三項政策主張，希望能解決教師荒的窘境。

羅智強指出，昨天來高雄參加活動，活動結束搭捷運到鹽埕的旅館，就打算今天的國政散步，走走西子灣。今天的國政散步，他想談的是「教師荒」。有老師、有好老師，才有好的教育現場，連老師都缺，如何守住學生的教育品質？

羅智強提到，「教師荒」已經成為全國性現象，中央部會卻遲遲提不出有效措施，他在教文委員會質詢時更發現，教育部今年的業務報告裡，對於「教師荒」的討論少之又少，不夠重視、也無解方。他提醒教育部長鄭英耀，教育為國本，而有老師才能撐起教育，不能輕忽，也不該推給地方政府後就裝沒事。

羅智強說，近年來「教師荒」更衍生出台北、新北等大都會老師出走的「脫北潮」，制度修整因素外，大都會的生活水平、房價物價比別地區高，老師不堪負荷，台北市變成「缺師」更惡化的重災區。據統計，台北懸缺教師連四年增加，114學年度總懸缺2210位，高中職732位、國中721位、國小757位。以去年來看，台北市佔全國缺額，高達34％。

羅智強談到，招不到老師，要找代理老師，但連代理老師都難找，學校從招聘6、7次，到十數次，甚至到45次才找到代理老師。也因一招再招，不斷放寬，變成代理教師裡，無教師證者可能也在3到4成。他每週都會實際走訪他選區的學校，向校長、老師、家長請益時，幾乎都提到「台北缺老師」、「寧願去外縣市」。就連國中生做專題訪談，也發現「缺師脫北」的現象，向他辦公室陳情。

羅智強向教育部提出三項政策主張，首先教育部首先要認知到，教師荒已成嚴重的結構性問題，中央的教育部應作為首要議題，負起解決責任，不能官式回應而已，要有具體對策，並立即從最新的數據、第一線缺師狀況盤點做起。

其次，缺額越多、權益受損的學生越多，不只是為台北請命，以短期來看，應就缺額狀況的統計，以嚴重程度為標準，擬定相對應的方案，制度化給予津貼補助，提高教師誘因。再者，津貼只是短期即效，長期來說，應往確保員額、調高教師待遇，走向精緻化教育，改善師生比與降低授課節數，才能讓師資永續發展。

羅智強說，鄭英耀答詢時也坦言，教師荒不只在偏鄉，在都會也已形成挑戰，鄭英耀並承諾他，會將缺額相關資料盤點出來，也會配合尋求穩定教育環境的方法。他也會持續追蹤，與教育部研議。教師荒的本質不是「沒人」，而是「制度讓人不想當老師」，面對教育環境改變，不同的教、學壓力出現，制度就應與時俱進，而不是放任混亂，推走老師，讓老師、學生跟家長三輸，最後賠上的是孩子未來，更阻礙國力長遠發展。