不滿兒被欺負！北市父公園狂毆13歲女童...「K頭踹肚」邊罵邊走

▲北市北投1名男子突在公園猛打年僅13歲女童 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

離譜！北市北投區振華公園傳出暴力事件，一名陳姓男子因細故與年僅13歲的女童發生口角，竟情緒失控，當場揮拳攻擊其頭部，隨後再以腳踹向腹部，造成女童受傷。士林地檢署偵結後，依傷害罪將陳男提起公訴，並因被害人為未成年人，建請法院加重其刑。

陳男過去曾因酒駕遭判刑，甫執行完畢後仍未警惕。今年1月24日下午4時許，他帶著小朋友前往北投振華公園遊玩，期間其子與該名13歲女童疑因遊戲發生爭執，未料陳男竟當場失控，先以拳頭毆打女童頭部，接著再以腳踹向其腹部，導致對方受傷。

女童事後前往醫院就醫，診斷證明顯示其頭部擦傷及腹部鈍傷等情形，並在家人陪同下向警方報案。全案經北投分局調查後，函送士林地檢署偵辦。

偵查期間，陳男坦承犯行。另有目擊民眾證稱，當時在公園內聽見激烈爭吵聲，隨即看見一名男子對女童動粗，不僅踹向腹部，還持續出拳攻擊，之後一邊辱罵一邊離開現場，整個過程令人震驚。

檢察官認為，陳男明知對方為未成年人，仍動手施暴，已觸犯《刑法》第277條傷害罪，並依《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定，請求法院加重其刑。另考量其曾有前案紀錄，且於5年內再犯，顯見其自我控制能力不足、法治觀念薄弱，建請法院從重量刑。