李在明批以色列軍「虐殺兒童」是納粹　韓外長護航：保護人權價值

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明日前在社群平台X轉發一段涉及以色列軍方的影片，引發外交風波，以方隨後提出抗議。南韓外交部長趙顯今（15）日表示，相關發言旨在強調普世人權與國際人道法精神，並稱與以色列已充分溝通後妥善收尾，事件未再升溫。以色列方面曾正式表達不滿，並引發南韓國會朝野討論與質疑。

根據韓媒《朝鮮日報》，事件起於10日，李在明透過社群平台X轉發一段據稱攝於2024年的影片，內容顯示以色列軍人在加薩或約旦河西岸行動時，疑似將巴勒斯坦人的遺體從建築物上方拋下，李在明稱該行為與納粹虐待猶太人並無不同，引發外界高度關注。

對此，以色列外交部則在11日發表抗議聲明，對相關內容表達不滿。

▲南韓總統李在明透過X轉發分享疑似以軍虐待巴勒斯坦人的影片。（圖／翻攝自X）

南韓外交部長趙顯15日出席國會外交統一委員會全體會議時表示，他認為李在明的相關發言強調了普世人權與國際人道法的重要性，「最重要的是和我們大韓民國的自我認同產生連結」。

趙顯透露，南韓事後其實已透過駐以大使朴仁虎與以方外交高層進行密切溝通，聽聞對方向南韓的說明表達感謝，且未再提出後續反應，事件已告一段落。

執政黨共同民主黨在質詢認為，此舉屬於兼具大義與實質意義的外交表達。不過，在野黨則批評此舉恐造成外交爭議，甚至形容為「國際性失禮」。國民力量籍國會議員更指出，相關內容已被外媒報導，認為身為南韓總統的李在明不應在社群平台上草率發言，否則恐損及國家形象。

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