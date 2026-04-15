買「黑糖白玉Q蛋撻」咬下竟是香菜餡　肯德基：門市製作疏失

▲網友購買肯德基黑糖白玉Q蛋撻卻吃到香菜醬。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有網友購買肯德基黑糖白玉Q蛋撻，沒想到大口咬下竟包香菜醬，崩潰直呼：「已嘔吐！反胃到沒辦法睡覺。」不少人留言「給錯真的太可怕」、「吃到真的會報警」。業者表示，是門市疏失，將加強教育訓練確保出餐內容正確。

一名網友凌晨在Threads上發文，在肯德基新店光明店購買了一系列餐點當宵夜，吃到黑糖白玉Q蛋撻裡頭卻是香菜醬，當場嘔吐且反胃整晚。這名網友說：「我會吃香菜，但是這個味道跟香菜根本無關，還加上白玉嘴巴跟被轟炸過一樣。」她打電話向客服反映，店家也送上一顆黑糖白玉蛋撻做為補償。

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這則貼文引發熱議，「我愛香菜但這樣真的不行」、「店員調皮了」、「吃到隱藏版了」、「居然送贈品」、「這個沒有賠償說不過去」、「雖然我吃香菜，但我覺得這真的該跟店家反映欸，有點誇張」。也有人分享，日前吃香菜爆擊蛋撻時，雖然撒滿香菜多力多滋，不過內餡是經典蛋奶餡。

肯德基回應，經初步了解，該情況為門市製作過程中出現品項辨識疏失，導致產品與原訂口味不一致，目前已重新提供正確產品予該名消費者，未來也將加強門市與人員教育訓練，確保出餐內容正確性。

▲肯德基日前找來多力多滋聯名推出「香菜爆擊蛋撻」，評價兩極。