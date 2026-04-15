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日本參拜一半「台人突然冒1句」真的太鬧　網秒懂：別亂許願

▲▼舊ID重傳－日本,金閣寺。（示意圖／ETtoday資料照）

▲外國旅客最愛到訪景點，日本金閣寺。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

台灣人專有的固定儀式！一名台人表示，去京都金閣寺參觀時，忽然聽到有人用中文問「啊要先拜天公嗎」，讓他當場笑出聲。貼文引發熱議，網友笑稱「台灣人刻在基因裡的拜天公爐」、「我承認我買御守會過香爐」、「出國拜拜不要許願，到時候要還願就麻煩了」。

一名網友在Threads表示，去京都著名景點金閣寺時，現場氣氛原本相當平靜，大家都安安靜靜地參拜、拍照，結果他隱約聽到後方有人用中文交談，仔細一聽竟冒出一句「咦，啊要先拜天公嗎」，讓他當場差點忍不住笑出聲，並笑虧「台灣人真的好鬧！」

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底下網友也笑回，「台灣人刻在基因裡的拜天公爐」、「金閣寺還有個丟錢幣祈求平安還是錢財的地方，仔細看很多台幣」、「我承認我買御守會過香爐」、「這位信眾很專業」、「拜天公御守要過爐，就算是在國外也不能少任何一個步驟」、「我要參拜時，真的也有想過這個問題」。

出國參拜千萬別許願！網擔心：還願就麻煩了

還有網友分享，「我也在東京的寺裡面問我媽，怎麼辦我們要先拜外面嗎？沒有拜外面…我不知道該怎麼開始拜」、「我媽每次都跟我告誡不要去國外拜拜、更不要許願，到時候要還願就麻煩了」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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