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社會 社會焦點 保障人權

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

記者黃翊婷／新北報導

男子阿哲（化名）被指控將家人的手機門號提供給詐騙集團使用，導致受害者信用卡遭盜刷9萬餘元；但他辯稱，當初是將門號借給朋友「發送簡訊賺錢」，不知道會被拿去做不法用途。新北地院法官日前審理之後，沒有採信阿哲的說詞，並依犯幫助詐欺取財罪，判處他有期徒刑7個月。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲阿哲將家人名下的手機門號提供給朋友使用，卻因此被捲入詐欺案件。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲被指控在2024年6月間將登記於家人名下的手機門號，提供給友人A男，A男再將門號交給所屬的詐團使用；詐團成員利用該門號發送釣魚簡訊，成功騙得受害者的信用卡資料，共計盜刷9萬6099元。

阿哲到案之後矢口否認幫助詐團，他強調，沒有想到手機門號會被拿去做不法用途，因為A男保證不會有法律問題，他才會把門號借出，當時沒有想那麼多。

不過，新北地院法官表示，阿哲在接受偵查時，自承知道A男借用門號是為了「發送簡訊賺錢」，報酬是以簡訊發送量來計算，當時他還問了A男會不會卡到法律問題，可見他已經預見若將門號借給A男發送簡訊，可能會遭到不法利用。

法官表示，阿哲是正常智識程度的成年人，沒有長期與社會隔絕，對於將手機門號交給他人使用，極有可能會遭到不法利用一事，怎麼可能絲毫不起疑，而且他至今仍無法對此提出合理的說明。

最終，法官沒有採信阿哲的說詞，考量到他犯後否認犯行，未能與受害者達成和解，於是依犯幫助詐欺取財罪，判處他有期徒刑7個月。全案仍可上訴。

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