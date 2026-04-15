中東戰爭衝擊！IMF下修全球經濟預測　最糟情況「油價恐翻倍」

▲中東戰爭引發的能源危機，持續牽動全球經濟。（示意圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

由於伊朗戰爭的影響，國際貨幣基金組織（IMF）下修2026年全球經濟成長預測，並警告若衝突持續下去、油價進一步攀升，破壞恐怕更加嚴重，能源價格甚至可能翻倍飆漲。

IMF首席經濟顧問古蘭查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）在最新發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook）報告中寫道，「中東戰爭爆發後，全球經濟前景驟然黯淡」，並警告這場衝突仍有可能引發「前所未有規模的能源危機」。

IMF目前預測，2026年全球經濟成長率為3.1%，與今年1月的預測值相比減少0.2%，而這次微幅下修是根據戰爭「相對短暫」的假設所提出。除此之外，今年全球通膨率預計升至4.4%。

IMF也針對長期衝突的可能性提出2大假設情境，在更嚴峻的假設情境中，油價與天然氣價格較1月暴漲100%至200%，並將維持在這個高點直至2027年。在此情境中，全球經濟成長率可能僅剩2%，逼近「全球衰退邊緣」。

IMF指出，全球經濟衰退的定義是年成長率不到2%，而此情況自1980年以來僅出現4次。

事實上，戰爭爆發前全球經濟表現優於預期，原本有望上修經濟成長數據。美國關稅稅率較去年下降，也在一定程度上緩衝了此次下調幅度。