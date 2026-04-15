菸酒男聲音沙啞沒理會！咳出血絲痰　一查1.5公分肉瘤卡氣管

▲4旬男咳血前往醫院檢查，發現聲帶巨大腫塊。（圖／長安醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名40歲的李先生，有抽菸、喝酒的習慣，近月來開始聲音沙啞，日前還咳出血絲痰，趕緊前往長安醫院耳鼻喉科求診，檢查發現，聲帶有巨大腫塊，且接近氣道入口，再拖恐會阻塞呼吸道；後續儘速安排喉顯微手術切除，病理報告顯示為良性的感染性肉芽腫，術後恢復良好，回診追蹤亦無復發情形。

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫表示，病患經檢查後發現，血絲痰的來源為聲帶上的腫塊，其餘構造並無異常，腫瘤若持續增大，可能進一步壓迫呼吸道，造成呼吸困難。

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▲林恆甫提醒，長期抽菸、飲酒、胃食道逆流，以及用聲過度的族群，都是聲帶病變的高風險群。（圖／長安醫院提供）



林恆甫說明，喉顯微鏡手術是在全身麻醉下，經口置入喉鏡，並在顯微鏡輔助下處理聲帶病灶，有助於較精細地切除腫塊，同時盡量保留周邊正常組織，減少對發聲功能的影響。

患者術後兩週回診追蹤，內視鏡檢查未見復發跡象，病理切片報告亦顯示腫塊為良性的感染性肉芽腫，終於鬆了一口氣。

林恆甫提醒，長期抽菸、飲酒、胃食道逆流，以及用聲過度的族群，都是聲帶病變的高風險群。若出現痰中帶血、呼吸不順、吞嚥異物感等情形，應盡早至耳鼻喉科接受內視鏡檢查，釐清真正原因，避免延誤後續評估與處理。