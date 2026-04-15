中俄關係尤為寶貴　習近平會見俄外長：加強戰略溝通密切外交協調

▲中國國家主席習近平今會見俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國國家主席習近平今（15）日上午在人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。習近平特別指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年，在此重要歷史節點，兩國全面戰略協作夥伴關係持續保持高水平發展，各領域合作成果豐碩。習近平強調，面對動盪的國際環境，中俄關係展現出的「穩定性與確定性」尤為寶貴，下一步兩國必須「全力落實」他與普丁總統達成的重要共識，透過加強戰略溝通與密切外交協調。

大陸官媒《新華社》稍早權威發布，習近平今15日上午在人民大會堂會見俄羅斯外長拉夫羅夫，中國外交部長王毅參加會見。官媒也釋出習近平與拉夫羅夫談話重點，習近平首先指出，請拉夫羅夫轉達對普丁總統的誠摯問候。

習近平指出，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是《中俄睦鄰友好合作條約》簽署25週年，兩國全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展，各領域合作成果豐碩。面對變亂交織的國際形勢，中俄關係的穩定性和確定性尤為寶貴，《中俄睦鄰友好合作條約》的強大生命力和示範意義更加凸顯。「雙方要全力落實我和普丁總統達成的重要共識，加強戰略溝通，密切外交協調。」

習近平強調，面對百年未有之大變局，中俄要以更加密切有力的戰略協作，堅定捍衛兩國正當利益，維護全球南方國家團結，體現大國和聯合國安理會常任理事國的責任擔當。雙方要保持戰略定力，彼此信任、相互支持、共同發展，做好自己的事。要充分發揮毗鄰和互補優勢，深化全方位合作，提升各自發展韌性。

習近平強調，要加強多邊協作，堅定維護和踐行多邊主義，攜手重振聯合國權威和活力，在上海合作組織、金磚國家等框架內密切協調和配合，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

拉夫羅夫轉達普丁總統對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，表示在兩國元首戰略引領下，俄中關係在複雜外部環境下展現高度韌性，貿易投資合作勢頭良好，人文交流日益密切，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、亞太經合組織等多邊平台協調緊密。

拉伕羅夫指出，面對嚴峻複雜的國際形勢，俄方願同中方一道，切實落實兩國元首達成的重要共識，保持高層交往，加強務實合作，促進人文交流，維護國際公平正義，推動俄中關係取得更大發展，為世界和平穩定作出更大貢獻。

中共中央政治局委員、外交部長王毅昨14日在北京會見來華訪問的俄羅斯外長拉夫羅夫，兩人舉行會談。王毅借用「不畏浮雲遮望眼」等中國古詩句生動地形容中俄關係。

王毅表示，當前國際局勢劇烈動蕩，單邊霸權危害加重，全球治理體系面臨深刻調整，人類和平發展事業遭受嚴峻挑戰。面對複雜多變的外部環境，在習近平主席和普丁總統親自關心和戰略引領下，中俄關係「不畏浮雲遮望眼」，各領域合作「千磨萬擊還堅勁」。雙方在國際舞台相互協調，相互呼應，向全世界表明逆流之中仍有正道、變局之下更有擔當。