嗆民進黨「心術不正」　國台辦酸：他們老師會「哭死在廁所」

▲大陸國台辦發言人陳斌華主持例行記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」期間，大連海事局在黃海北部部分海域實彈射擊，綠營將該演習與「鄭習會」掛鉤並進行批評。大陸國台辦怒酸，民進黨政客如果不算不學無術就是心術不正，「他們的歷史、語文、思想品德的老師會哭死在廁所」。

大連海事局發布航行警告，4月9日10時至16時，黃海北部部分海域實彈射擊，禁止駛入。由於時逢鄭麗文訪陸期間，民進黨立委林楚茵就批評，中共對台軍事威脅不減反增，「中共完全不買單」。但據指出，演習地距離台灣1200公里以上。

大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上表示，「民進黨政客大多數人也都算受過高等教育，如果不算不學無術，那就是心術不正，他們這些荒謬的言論，我想不只是他們的地理老師會哭，他們的歷史、語文、思想品德的老師會哭死在廁所。」

陳斌華批評，「東拉西扯、牽強附會、胡編亂造、偷梁換柱，是民進黨政客慣用的欺騙伎倆，目的就是攻擊為兩岸謀和平，為同胞謀福祉的政治對手，台灣民眾對此看得很清楚。」

此外，此前被標榜為「台灣自研」並宣稱實現「實體應用」的機器人，傳出實際是大陸企業產品經簡單換標後偽裝而成，引發質疑。陳斌華表示，大陸是全球第一大的機器人生產地，產業規模不斷壯大，創新實力持續提升，應用場景全面拓展，大陸機器人產品，廣受全球消費者的歡迎。

陳斌華說，「我們也樂見台灣民眾用上大陸好用的產品，樂見台資企業分享大陸機器人產業發展機遇。」

陳斌華批評，「民進黨當局為了一黨私利，大搞政治操弄，推動兩岸脫鉤斷鏈，阻撓兩岸經貿交流合作，但這些自欺欺人的做法終究是紙包不住火，其虛偽面目已被越來越多台灣民眾看清，遭到台灣社會的反對和唾棄。」