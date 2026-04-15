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伊朗飛彈城市衛星照曝！　趁停火搶修「準備二次打擊」

▲▼ 伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

▲伊朗民眾集會，悼念已故最高領袖哈米尼。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美伊局勢在為期兩週的停火協議中看似趨緩，但地底下卻暗潮洶湧。根據最新衛星影像顯示，伊朗疑似正利用這段停火「喘息期」，派出重型機具全力搶修遭到轟炸的地下飛彈基地出口。專家警告，這正是伊朗「飛彈城市」的作戰核心：在第一波打擊中生存，並從瓦礫堆中挖開通道、重整戰力再次反擊。

衛星照驚見機具進駐　伊朗搶修「飛彈城」出口曝光

根據CNN審閱的最新衛星影像顯示，在美伊雙方執行兩週停火的關鍵時刻，伊朗並未停下軍事整備。影像中可以清楚看見，多輛鏟裝機正在被封死的地下基地隧道口前進進出出，不斷剷起堆積的碎石瓦礫，並裝載到一旁的砂石車載往他處，試圖清除堵住入口的障礙。

這些基地被伊朗官方通稱為「飛彈城市」，是伊朗戰略威懾的核心。先前CNN的調查指出，美國與以色列為了癱瘓伊朗反擊能力，曾針對性地精準打擊這些基地入口，目的是將飛彈發射車困在山體內，讓它們無法開出基地發射，也無法在發射後返回重新裝填。

美軍情報評估：伊朗仍有半數「飛彈發射車」完好

儘管經過一個月的激戰，但伊朗的飛彈戰力似乎並未被徹底摧毀。消息人士向CNN透露，根據美國情報部門評估，伊朗目前仍有大約一半的飛彈發射車保持完好，只是由於隧道入口在先前打擊中坍塌，導致大量發射車被掩埋在地底下無法動彈。

詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的研究員萊爾（Sam Lair）對此表示，伊朗此舉完全在預料之中。

他分析，當雙方同意停火時，「你就必須接受敵方會重建部分軍事能力，包括那些你剛花了大把時間、精力和金錢才摧毀的設施。」

萊爾更進一步指出，這其實就是伊朗當初設計「飛彈城市」的初衷，「這符合其整體的作戰概念：承受第一波打擊後，再從瓦礫堆中挖掘通道，接著發動二次打擊。」

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