花蓮193線吉安溪橋施工！4/20起南下車道封閉　單線雙向通行

▲花蓮吉安溪橋改建施工，4月20日封閉南下車道並開放北上車道雙向通車。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安溪橋北上路段主體工程即將施作完成，預計4月20日封閉南下車道並開放北上車道，施工期間交通管制採單線雙向通車至116年初完工。

花蓮縣政府表示，主體工程施工期間自4月20日至9月1日。該工程採「半半施工」，僅封半側車道，另一側維持雙向通行，請用路人配合現場指揮。

193線吉安溪橋改建工程於工區前1公里、300公尺、100公尺及現場均設有預告標誌與警示燈，請駕駛提前減速，注意標線與分流指示。特別提醒：部分時段將有全橋封閉或單線雙向通行，請依現場人員及臨時標誌行駛，勿搶道。

▲工區前1公里開始及現場均設有預告標誌與警示燈，請駕駛提前減速，注意標線與分流指示。

另外，此路段同為大型車通行路線，請依速限慢行，遇有壅塞或緊急車輛請主動禮讓。施工期間有專人指揮交通，晚上7點之後也設有電子旗手；行經工區請減速慢行，勿違規超車或臨時停車，避免造成交通壅塞。

最新交通資訊將透過警察廣播電台、花蓮縣政府網站及社群媒體公告，請行前查詢，配合現場指示行駛。花蓮縣政府也呼籲，吉安溪橋改建工程攸關地方交通命脈，施工期間如造成不便，敬請體諒。

