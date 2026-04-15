鄭麗文願與賴清德溝通沒回應　國台辦引《論語》：道不同不相為謀

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對國民黨主席鄭麗文表達願與賴清德會面溝通卻未獲回應，大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會做出評論。陳斌華引用《論語》名言「道不同，不相為謀」進行回應，指出鄭麗文訪陸順應主流民意，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，處心積慮阻礙交流。

大陸國台辦今15日舉行例行記者會。記者提問，「島內有輿論關注，鄭麗文已公開表達願在訪問大陸前後與賴清德會面溝通，並誠心等待其邀請，但未收到賴清德任何正面回應。請問對此有何評論？」

陳斌華表示，鄭麗文主席率中國國民黨訪問團訪問大陸，順應了島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，對推動兩岸關係和平發展、維護台灣同胞利益福祉具有積極、重要的意義。

陳斌華指出，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，處心積慮阻限破壞兩岸交流合作，違背民意，大失人心。

陳斌華強調，和平與戰爭、對話與對抗、合作與爭鬥，是截然不同的兩條道路。他引用《論語》名言回應總結，「那就是『道不同，不相為謀』。」

國民黨主席鄭麗文在2026年4月7日至12日的「和平之旅」期間，強調此行並非為特定政黨，而是為台灣人民尋求和平空間，公開表示願意將訪陸成果分享。包括出訪前，鄭麗文拜會前立法院長王金平也表示，不管是訪陸前後，希望朝野可以對話，自己也非常願意「開誠布公」與總統賴清德見面溝通。

至今，賴清德政府與陸委會認為這是配合大陸統戰，鄭麗文繞過執政者與對岸會面，所有相關內容不算是任何官方層級的對話。