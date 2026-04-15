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大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦：歡迎台灣優秀影視分享大陸市場

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260415（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對近期多部台灣電影在陸上映掀起交流熱潮，大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日表示，兩岸影視作品展現了中華文化的深厚底蘊。陳斌華強調，將落實近日受權發布的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，推動更多展現兩岸親情的影視作品播出，也歡迎更多台灣優秀影視作品分享大陸市場機遇。

大陸國台辦今15日舉行例行記者會。記者提問，「4部台灣電影自3月底起登陸大陸院線，掀起一波兩岸影視交流小高潮。即將舉辦的第十六屆北京國際電影節也引發島內媒體關注。有島內輿論指出，多部台灣影片在大陸上映，展現對台灣人文情感的珍視，也體現中華文化強大的凝聚力。請問對此有何評論？」

陳斌華表示，兩岸電影人從不同的視角、以多元的方式創作影視作品，展現中華文化的深厚底蘊與中華民族的人文關懷，是對中華文化的傳承弘揚和創新創造。

陳斌華指出，我們將落實近日我辦受權發布的十項促進兩岸交流合作政策措施，推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出，增進兩岸同胞的相互了解、理解，也歡迎更多台灣優秀影視作品分享大陸市場機遇。

由台灣李烈監製、阮經天主演的電影《周處除三害》，2024年在大陸上映，獲得30億台幣票房，近年台灣演藝人員在大陸市場取得不俗的票房與口碑。特別是在4月10日「鄭習會」達成加強文化交流的共識後，影視產業的合作被列入優先推動清單之一。

陳斌華今提及的「十項政策措施」，其中第九項內容指出，「允許引進導向正確、內容健康、製作精良的台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出。台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作。」

「十項對台政策措施」發布後，是否陸續放寬台灣影視從業人員在大陸的參與限制，以及優化兩岸合拍片的審批流程。近期第16屆北京國際電影節即將開幕，外界觀望是否有更多兩岸影視交流，包括影片引進、更多影視文化合作交流。

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