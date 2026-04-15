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陸海關破獲黃金走私案　起出巨額黃金飾品130公斤...價值3.6億元

▲深圳海關查扣的黃金及加工飾品。（圖／翻攝大風新聞）

▲深圳海關查扣的黃金及加工飾品。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣東深圳海關日前破獲一起利用空港旅檢管道之重大黃金走私案，查扣黃金及其製品共130公斤，逮捕11名嫌疑人。經查，該案由多個犯罪集團分工操作，透過不同旅客分批夾帶方式將黃金走私出境，相關飾品流向境外銷售牟利，目前案件已移送檢方偵辦起訴。

《大風新聞》報導，日前，廣東深圳海關緝私局通報，成功破獲一起空港旅檢渠道特大走私黃金出境案，共抓獲犯罪嫌疑人11名，查證涉嫌走私的黃金及其製品130千克（公斤，下同），案值7800萬元人民幣（約3.6億元新台幣）。

▲深圳海關查扣的黃金及加工飾品。（圖／翻攝大風新聞）

深圳寶安機場海關2025年3月在查驗出境航班行李時，發現樓某、李某等3名旅客未申報，但在隨身及托運行李中夾帶近400件黃金飾品，總重達2.8公斤，因數量明顯超出自用範圍，海關隨即展開調查。

專案小組順藤摸瓜，進一步研判認為該行為具組織性，並於同年8月鎖定一個盤踞廣州的走私集團。調查顯示，以黃某、方某為首的犯罪集團，先在深圳多家珠寶公司採購黃金，再透過快遞送往廣州，由彭某組織安排「水客」以行李夾藏方式經航班走私出境，於境外金店銷售。

▲深圳海關查扣的黃金及加工飾品。（圖／翻攝大風新聞）

辦案人員指出，走私行為與境內外價格差異有關，大陸黃金原料價格較低，加上加工工藝具優勢，在境外市場具利潤空間。黃某過去曾有走私前科，熟悉海關監管機制，並在境外設有金店，藉由非法出口方式牟利。

深圳海關2025年10月11日於廣州、深圳等地同步收網，11名主要嫌疑人全數落網，全案已移送深圳市人民檢察院審查起訴。

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