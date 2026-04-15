空軍松指部「機密公文」遺失　作戰官在辦公室碎紙機尋獲

▲北檢起訴空軍松指部作戰官過失毀棄軍事機密文件。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

空軍松山基地指揮部去年發現離奇的密件遺失案，軍方內部督察時，為了查驗2份演習計畫的收發文紀錄，發現列為「機密」等級的計畫公文憑空消失，負責保管公文的蘇姓作戰官卻又在1個月後，在自己的辦公室碎紙機內，找到已經被絞碎的公文。台北地檢署15日依《國家機密保護法》過失毀棄國家機密罪嫌起訴蘇男。

蘇男是松指部作戰科作戰官，負責基地防衛、反空(機)降等任務，他在2024年8月1日簽收了2份演習計畫公文，並將公文轉發給專機隊、座機隊、基地勤務隊及補給隊等4個單位後，應妥善保管這2份同時屬於國家機密、軍事機密的公文。

2025年3月間單位督導發現，發文與收文紀錄不符，需要找出原本核對，卻遍尋不著應交付給專機隊與座機隊的公文原本，機密遺失成了玄案，直到同年4月底、5月初，蘇男拿出被絞碎的公文，表示是在作戰科辦公室碎紙機內找到，但他也不記得是什麼時候誤拿去碎紙的。

案經憲兵指揮部台北憲兵隊調查機密公文無外洩跡象，檢察官調查後認為蘇男同時觸犯《陸海空軍刑法》過失委棄軍事上應秘密之文書罪及《國家機密保護法》過失毀棄國家機密罪，依法提起公訴。