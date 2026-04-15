憶與習近平的第一次接觸　鄭麗文曝內幕：他大量脫稿很放鬆

▲鄭習會日前落幕。（圖／翻攝新華社）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前率團訪問中國大陸並舉行歷史性的「鄭習會」，鄭麗文回台今（15日）接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，對中共總書記習近平第一印象是很親切自然、放鬆，並透露會談期間，習講話至少有一半以上是脫稿，強調兩岸不可以否定掉我們來自同一個祖先和民族，如果大家都承認我們是同一個祖先，有什麼事情不能商量？鄭麗文感嘆，「你明明講的是中國話，寫的是中國字，非要說不是的話，我覺得這太傷人了！」

鄭麗文透露，習近平在她致詞後回應時大量脫稿，「他忽然想到再低頭看一下稿子，然後再繼續念稿，所以他很大量的脫稿」，鄭麗文認為習近平至少有一半都是脫稿，非常的真情流露。鄭還回憶，午宴時習坐在自己旁邊，都是很自然而然地微笑，想來是心情很好，就連曾與習近平多次見面的副主席蕭旭岑也說，從來沒看過習這麼放鬆、話這麼多。

鄭麗文說，習近平在會中表達充分的理解，兩岸隔離了那麼久，理解互相的不同，並表示台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常的尊重理解，「他講這句話我感觸真的太深太深了，習總書記耶！當著我們的面說我也很驚訝」。

鄭麗文表示，習近平也說，可是台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定也應該尊重呢？這句話真的講到自己心坎底裡，這麼地真摯、謙虛和誠懇！因為大家都有目共睹，中國大陸這些年的發展跟成就是超乎所有人的想像，「但台灣人難道這麼的吝嗇，都不願意面對人家這麼巨大的成就，給予一個合理的肯定跟掌聲嗎？」意思就是這些年，台灣對中國也沒有少汙衊、抹黑啊！例如高鐵沒有靠背、廁所沒有門等，對方聽了做何感想？

鄭麗文說，習近平非常的強調，兩岸不可以否定掉我們是來自同一個祖先、同一個民族，血濃於水的一家人，她覺得這對他來講是最重要的，怎麼能夠連這個都抹煞、否認呢？習也說，兩岸之間因為歷史的各種原因，所以發展到今天這樣子的局面，但彼此的不同，不是用來搞分裂的理由跟藉口，「他連台獨都沒講，而是講分裂！」

鄭麗文說，明明就是同一個民族、同一個文化，「你明明講的是中國話，寫的是中國字」，明明是這樣你非要說不是，這個站在大陸的立場太傷人了，他們有這麼的不堪嗎？要讓我們這樣子的切割跟否認嗎？「我覺得這太傷人了！」如果連這個都不承認那還有什麼好說的呢？

鄭麗文說，習近平講了好多次了，有什麼事情不能商量？有話都很好說，有事好商量，甚至習近平最後又再講一次，什麼事情都能商量，這一定是脫稿！既然是一家人，那個空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走了，兩岸一定兵凶戰危非得一戰不可，何須如此？絕對不是這樣的。鄭麗文認為，這是習近平內心真正的感受，可能也是大陸普遍的感受跟想法。

鄭麗文強調，兩岸的不同跟歧異慢慢去化解，就會不一樣了，大家是一家人，願意互相理解坐下來，那又有什麼事情不能商量呢？這就是台灣真正的應該要走的路。她說，這也是為什麼大陸的發展不會變成台灣的威脅，只會變成台灣的底氣，這也是為什麼兩岸不應該互相自相殘殺、互相毀滅而，因為站在巨人的肩膀上，台灣可以一加一大於二，強強聯手。