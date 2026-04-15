北京江蘇居民比照開放赴台旅遊？　國台辦回應了

▲大陸國台辦發言人陳斌華。圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸「2026和平之旅」落幕，大陸方面隨即宣布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點。對於鄭麗文此行到訪的北京、江蘇是否比照辦理，大陸國台辦今（15）日表示，希望台灣方面能採取切實措施，為兩岸人員往來正常化創造條件。

中共中央台辦12日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，涉及兩岸空中客運直航正常化、台灣農漁產品輸入大陸、上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。

於例行記者會上，《東森新媒體ETtoday》詢問，鄭麗文此行訪問的北京、江蘇兩地居民，未來是否可能比照上海福建辦理、開放赴台旅遊？國台辦發言人陳斌華回應，「關於北京、江蘇等其他省市是否會跟進開放赴台旅遊，我目前沒有進一步的消息，我們希望台灣方面能採取切實措施，為兩岸人員往來正常化創造條件。」

記者另詢問，這十項政策措施中，不少需要台灣方面同意才能實現，如與金門通橋、通氣等。國民黨目前是在野黨，並不擁有行政權力，大陸如何評估這些政策的實行？大陸希望國民黨在台灣如何協助實踐這些措施？

陳斌華表示，出台十項促進兩岸交流合作的政策措施，充分體現大陸堅持以交流融合、增進民生福祉的政策主張，旨在推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞親情福祉。

「在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，我們願同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士加強交流對話，推進相關工作」，陳斌華續指，「我們相信兩岸共享和平、共謀發展、共促繁榮，是兩岸同胞之福，必將得到台灣民眾的普遍支持。」

此外，十項政策措施中提到，要完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。媒體詢問，大陸已經建立了30多個遠洋漁業的海外基地，台灣的遠洋漁船未來是否可以使用這些基地？

陳斌華回應，大陸出台十項促進兩岸交流合作的政策措施，目的是推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉。研究在符合條件的地區，建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁貨物上岸的碼頭泊位，是大陸為台灣漁民辦實事、解難題的具體安排。「我們關心台灣漁民的生產生活，將持續推進兩岸漁業合作，為台灣漁民發展創造更好條件。」