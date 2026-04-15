　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京江蘇居民比照開放赴台旅遊？　國台辦回應了

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260415（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

國民黨主席鄭麗文率團訪陸「2026和平之旅」落幕，大陸方面隨即宣布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」，其中包括上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點。對於鄭麗文此行到訪的北京、江蘇是否比照辦理，大陸國台辦今（15）日表示，希望台灣方面能採取切實措施，為兩岸人員往來正常化創造條件。

中共中央台辦12日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，涉及兩岸空中客運直航正常化、台灣農漁產品輸入大陸、上海及福建居民赴台灣本島個人遊試點等。

於例行記者會上，《東森新媒體ETtoday》詢問，鄭麗文此行訪問的北京、江蘇兩地居民，未來是否可能比照上海福建辦理、開放赴台旅遊？國台辦發言人陳斌華回應，「關於北京、江蘇等其他省市是否會跟進開放赴台旅遊，我目前沒有進一步的消息，我們希望台灣方面能採取切實措施，為兩岸人員往來正常化創造條件。」

記者另詢問，這十項政策措施中，不少需要台灣方面同意才能實現，如與金門通橋、通氣等。國民黨目前是在野黨，並不擁有行政權力，大陸如何評估這些政策的實行？大陸希望國民黨在台灣如何協助實踐這些措施？

陳斌華表示，出台十項促進兩岸交流合作的政策措施，充分體現大陸堅持以交流融合、增進民生福祉的政策主張，旨在推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞親情福祉。

「在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，我們願同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和社會各界人士加強交流對話，推進相關工作」，陳斌華續指，「我們相信兩岸共享和平、共謀發展、共促繁榮，是兩岸同胞之福，必將得到台灣民眾的普遍支持。」

此外，十項政策措施中提到，要完善涉台漁業准入管理，研究在符合條件的地區建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位。媒體詢問，大陸已經建立了30多個遠洋漁業的海外基地，台灣的遠洋漁船未來是否可以使用這些基地？

陳斌華回應，大陸出台十項促進兩岸交流合作的政策措施，目的是推動兩岸關係和平發展，增進同胞親情福祉。研究在符合條件的地區，建設服務台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁貨物上岸的碼頭泊位，是大陸為台灣漁民辦實事、解難題的具體安排。「我們關心台灣漁民的生產生活，將持續推進兩岸漁業合作，為台灣漁民發展創造更好條件。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／劍湖山畢旅爆食物中毒！　20多學生送急診
山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會
直播名店「東港強」爆倒債失聯！　工廠門市關門
年輕工程師長滿危險息肉！　醫曝三餐搖頭
「勇腳伯」苦追白沙屯媽祖　路邊休息遭驅趕！民眾不忍發聲
京都男童非迷路？陳屍地「在地人才知」　老農揭疑點
養生館爆乳妹真面目「最老48歲」！　來都來了收費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

中俄關係尤為寶貴　習近平會見俄外長：加強戰略溝通密切外交協調

嗆民進黨「心術不正」　國台辦酸：他們老師會「哭死在廁所」

鄭麗文願與賴清德溝通沒回應　國台辦引《論語》：道不同不相為謀

陸海關破獲黃金走私案　起出巨額黃金飾品130公斤...價值3.6億元

國台辦：歡迎台灣優秀影視分享大陸市場

北京江蘇居民比照開放赴台旅遊？　國台辦回應了

「對台十項措施」好不好？ 國台辦：民進黨去問百工百業要不要

陸班導師拐15歲學生開房猥褻！公安處10日拘留　女孩轉學後輕生被救回

國共時隔10年會面　國台辦評價鄭麗文訪陸：對兩岸兩黨有重要意義

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

中俄關係尤為寶貴　習近平會見俄外長：加強戰略溝通密切外交協調

嗆民進黨「心術不正」　國台辦酸：他們老師會「哭死在廁所」

鄭麗文願與賴清德溝通沒回應　國台辦引《論語》：道不同不相為謀

陸海關破獲黃金走私案　起出巨額黃金飾品130公斤...價值3.6億元

國台辦：歡迎台灣優秀影視分享大陸市場

北京江蘇居民比照開放赴台旅遊？　國台辦回應了

「對台十項措施」好不好？ 國台辦：民進黨去問百工百業要不要

陸班導師拐15歲學生開房猥褻！公安處10日拘留　女孩轉學後輕生被救回

國共時隔10年會面　國台辦評價鄭麗文訪陸：對兩岸兩黨有重要意義

快訊／大里休旅車衝上河堤旋轉180度　駕駛無呼吸心跳搶救中

快訊／劍湖山畢旅爆食物中毒！　20多名學生送急診

川普連續開砲！怒批北約不挺美　又嗆教宗：知道伊朗殺4.2萬人嗎

遭民眾黨開除丟立委待業中　李貞秀談下一步笑稱「把包包賣一賣」

8歲陸男尿液突呈「醬油」色　醫一看指：是「吃紅血球」的怪病

向太買房買地給兒媳！3原因「登記郭碧婷名下」　向佐只有居住權

友借門號「傳簡訊賺錢」　新北男被判刑7個月

萊爾富變身「台版LAWSON」？日系神級茶飲才39元　網驚：慢了剩空櫃

濱臨絕種黑面琵鷺趴臥後龍濕地　嘴、腳遭魚線纏繞搶救不治

結婚4月「陳晨威才曝隱藏技能」！炫：不要以為我只會棒球 辣妻秒吐槽

【驚悚一瞬間】騎士闖紅燈竄出！2車相撞慘摔

大陸熱門新聞

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

全紅嬋缺席！陳芋汐霸凌風波後首露面

伊朗讚揚中國、西班牙等6國反戰立場

大陸近日「致函」我方！　呼籲全面恢復兩岸客運直航

再提多項「統一好處」　國台辦：統一後促進共同富裕

「遼8888」賓士S450陪葬遭官方盯上 車輛已挖出！違反殯葬條例

全紅嬋遭網暴　醫發聲：她月經晚來5年

遼寧「紙片獅」瘦成皮包骨 動物園：配偶老死，突然開始不吃東西

北京江蘇居民比照開放赴台旅遊？　國台辦回應了

嗆民進黨「心術不正」　國台辦酸：他們老師會「哭死在廁所」

泡泡瑪特港股大漲超8%分析：三麗鷗聯名帶動市場

「對台十項措施」好不好？ 國台辦：民進黨去問百工百業要不要

韓修正電子入境卡平息風波 陸外交部：標註為「中國台灣」理所當然

陸班導師拐15歲學生開房猥褻！公安處10日拘留 女孩轉學後輕生被救回

更多熱門

相關新聞

「對台十項措施」好不好？ 國台辦：民進黨去問百工百業要不要

「對台十項措施」好不好？ 國台辦：民進黨去問百工百業要不要

針對「鄭習會」後出台的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，民進黨指控是「統戰脅迫」「糖衣毒藥」。大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會做出強硬回擊。陳斌華諷刺民進黨的做法是遭到台媒譏諷的「膝跳式反應」，同時反問「民進黨當局應該去問問台灣的百工百業，這10項措施好不好？要不要？不是在這裡抹黑污蔑，少說空話，多做實事。」

鄭習會後藍3顆太陽成形？　蔣萬安這樣說

鄭習會後藍3顆太陽成形？　蔣萬安這樣說

鄭習會重啟兩岸互信　帶來和平

鄭習會重啟兩岸互信　帶來和平

國台辦評價鄭麗文訪陸：對兩岸兩黨有重要意義

國台辦評價鄭麗文訪陸：對兩岸兩黨有重要意義

大陸近日「致函」我方！　呼籲全面恢復兩岸客運直航

大陸近日「致函」我方！　呼籲全面恢復兩岸客運直航

關鍵字：

和平之旅鄭麗文鄭習會習近平國民黨兩岸旅遊陸客

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

她消失演藝圈20年現身了！

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

表面隨和「其實超難搞」星座

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

舒華柯震東爆祕戀「2年前合照同框」洩端倪！

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面