涉詐律師游光德乘海釣船棄保潛逃　路徑曝光！3共犯收押

▲詐欺案律師游光德於3月間破壞電子手環失蹤，檢警查出他於3月22日由陳姓等3名共犯協助乘坐海釣船潛逃出境。（圖／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

律師游光德因洗錢、詐欺案被桃園地檢署起訴，桃園地院裁定250萬元交保，但限制出境出海、住居、裝設電子手環，今年3月22日，游破壞電子手環後失蹤，桃園地院發布通緝；桃園地檢署組成專案小組查出，游於3月22日由陳姓、郭姓與吳姓男子等3人協助乘坐海釣船潛逃出境，3人先後以租用車輛、海釣船方式協助游潛逃出境，專案小組先後拘提陳等3人到案，還查扣郭男海釣船，經檢察官訊問後，認被告陳等3人涉犯隱匿人犯等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署嚴查速辦妨害司法犯罪被告游光德因詐欺案件經法院裁定交保，並施以科技設備監控，但游為規避司法審判與刑罰執行，竟蓄意規避科技監控措施而逃匿，桃園地院遂於3月26日向檢方告發被告游光德涉嫌棄保潛逃罪嫌，桃園地檢署檢察長張春暉指派檢察官黃世維指揮台北市警局刑警大隊、刑事局電信偵查大隊、桃園市警局桃園分局、海巡署偵防分署臺北、桃園、臺南、北門、澎湖及偵防查緝隊組成專案小組偵辦。

▲律師游光德破壞電子手環後失蹤，桃園地院發布通緝。（資料照／翻攝自網路）



專案小組查出，被告陳姓、郭姓與吳姓男子等3人明知被告游光德為依法受監控之刑事被告，竟隱匿人犯及違反入出國及移民法之犯意聯絡，分工謀劃逃亡路線與接應事宜。專案小組過濾大量行動軌跡查出，被告陳男以7萬5,000元代價負責承租車輛，與被告游光德利用車內掩護，以不詳方式破壞電子手環。同案吳姓男子則收取10萬元、仲介郭男協助游偷渡。郭男收取50萬元，駕駛海釣船於3月22日晚間自台南市曾文溪出海口搭載游光德至澎湖外海，再由不詳船舶接應游光德潛逃出境。

▲海巡署查獲郭姓男子犯案海釣船。（圖／桃園地檢署提供）

案經專案小組鎖定被告陳姓男子等3人行蹤，於3月31日拘提陳男到案，再陸續於4月8、9日拘提被告郭、吳2人到案，查扣郭男海釣船，經檢察官訊問後，認被告陳等3人涉犯隱匿人犯等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園地檢署呼籲，司法公信力不容挑戰，協助刑事被告逃匿不僅嚴重破壞國家刑罰權行使，更將面臨嚴厲之法律制裁，任何人切勿心存僥倖以身試法。檢警將持續強力掃蕩任何企圖挑戰公權力之不法行為，以維護社會秩序。