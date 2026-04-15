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「對台十項措施」好不好？ 國台辦：民進黨去問百工百業要不要

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260415（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對「鄭習會」後出台的「十項促進兩岸交流合作政策措施」，民進黨指控是「統戰脅迫」「糖衣毒藥」。大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會做出強硬回擊。陳斌華諷刺民進黨的做法是遭到台媒譏諷的「膝跳式反應」，同時反問「民進黨當局應該去問問台灣的百工百業，這10項措施好不好？要不要？不是在這裡抹黑污蔑，少說空話，多做實事。」

大陸國台辦今15日舉行例行記者會。記者問及，「對於大陸發布十項促進兩岸交流合作政策措施，民進黨當局稱，這次多項措施屬於把『交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法』。請問對此有何評論？」

發言人陳斌華回答表示，「每當大陸出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都通通抹黑；凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。」

陳斌華指出，這種做法被台灣媒體譏諷為「膝跳式反應」條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。並奉勸民進黨當局，多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵，擋民眾獲利。

記者又追問，「對台十項政策措施」也被陸委會解讀是「糖衣毒藥」？陳斌華繼續反擊，民進黨極力的反對的做法，兩岸的輿論「見怪不怪」。

陳斌華反問，「我想台灣民進黨當局應該去問問台灣的百工百業，這10項措施好不好？底要不要？不是在這裡抹黑污蔑，少說空話，多做實事。」

國台辦發布的「十項措施」，被視為2026年「鄭習會」後的首波政策紅利，內容精準對接台灣農漁民、觀光業者及尋求大陸發展機遇的青年族群。陳斌華提及的「膝跳式反應」，反映出民進黨一貫「抗中」基調。

另外，外界也關注，隨著大陸宣布上海、福建赴台自由行，外界關注民進黨最後如何應對的態度，以及兩岸民間交流的熱度是否會突破目前的政治僵局。

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鄭習會國台辦民進黨十項政策措施

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