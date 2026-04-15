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入夜基隆北海岸防較大雨勢　周末連3天水氣增加

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天鋒面通過，水氣略為增多，晚間起基隆北海岸有局部較大雨勢。周五至下周日另一波鋒面接近，東北季風影響，北部及東半部降雨增加，溫度略為下降，預計下周一趨緩。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天微弱鋒面通過，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，竹苗有零星雨，午後中部、花蓮、台東地區及南部山區有零星短暫雨，晚間起基隆北海岸有局部較大雨勢。明天基隆北海岸、中部以北及宜蘭有零星雨，南部多雲，午後各地山區有局部短暫雨。溫度方面，西半部高溫29至31度，東半部28至29度。

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▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁指出，周五鋒面接近，桃園以北、宜花有局部短暫陣雨，竹苗、台東及恆春有零星短暫陣雨，中南部多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨，西半部高溫29至32度，東半部28至29度。

他表示，周六至下周日東北季風影響，北部、宜蘭氣溫下降，低溫20至22度，高溫25至27度；中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度。周六中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有局部短暫陣雨，下周日花東、中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北、宜蘭為零星短暫陣雨，南部多雲，另外，南部周六晚間至下周日清晨也有零星短暫陣雨。

他指出，下周一、周二東北季風減弱，北部及宜蘭回溫，花東有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部及其他山區有局部短暫陣雨，西半部及台東高溫28至30度，宜花25至27度。

鄭傑仁也說，明天清晨中部以北，後天金門及馬祖整天有局部低雲或霧。另外，辛樂克颱風影響，明天起基隆北海岸、東半部、恆春沿海有長浪，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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