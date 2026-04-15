永和世界豆漿大王「托盤肥蛆蠕動」　業者道歉：已全店清消

▲新北市永和世界豆漿大王驚傳食安疑慮，業者昨進行全店清潔消毒。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／連線報導

新北市永和世界豆漿大王驚傳食安疑慮，近日有消費者前往用餐時，驚見托盤盤底留有沒洗乾淨的殘渣，甚至還有一堆蛆蟲不停蠕動，驚悚畫面引發社會高度關注。對此，業者出面正式致歉，並表示已於14日下午完成全店環境清潔與消毒作業。

世界豆漿大王表示，對於造成消費者不安與困擾深感抱歉，並強調公司高度重視每一位顧客的用餐安全與感受。店家指出，事件發生第一時間即啟動全面應變措施及顧客關懷，除了完成全店清消，也同步進行食材與備料流程的全面檢視，並主動配合衛生主管機關進行臨時稽查，以釐清事件原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲業者強調，未來將建立更高標準的衛生管理制度。（圖／民眾提供）



經初步檢視，目前未發現系統性異常情形，相關狀況仍持續配合主管機關進一步確認。店方強調，將以最嚴謹態度面對檢驗結果，並同步完成三項強化措施：第一、全店面環境清潔消毒及設備檢視；第二、食材管理與清潔作業流程重新盤點；第三、加強員工教育訓練與每日巡檢機制。

為防止類似事件再次發生，業者強調，未來將建立更高標準的衛生管理制度，包括定時檢查、導入第三方稽核，並適度公開檢查結果以提升透明度。對於本次事件的當事消費者，店方表示第一時間已全額退費，並持續聯繫關懷，將提供必要協助與補償。世界豆漿大王再次強調，食品安全為經營之本，此次事件無論原因為何皆不應發生，未來將持續精進管理，守護顧客信任。